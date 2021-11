Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội vừa nhận được đơn khiếu nại khẩn cấp của tập thể công nhân (CN) Công ty TNHH Tae Young Garments (huyện Phúc Thọ) phản ánh việc ngày 1-10, khi họ đang làm việc thì đột ngột nhận được yêu cầu tạm dừng, liền sau đó, công ty ngắt điện, đóng cửa, CN không thể tiếp tục làm việc. Cùng với đó, tập thể CN cũng phản ánh bị công ty nợ lương đã 3 tháng (tháng 7, 8 và 9-2021) và nợ tiền BHXH khiến họ không được hưởng đầy đủ chế độ thai sản, ốm đau.



Sống chật vật

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, bắt đầu từ tháng 6-2021, công ty chỉ chi trả 20%-30% lương. Trước khi công ty này yêu cầu nghỉ việc, chị Hằng bị nợ lương từ tháng 7 đến tháng 9-2021. "Lương của tôi gần 7 triệu đồng/tháng, công việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Dịch bệnh phức tạp, lương không có khiến chúng tôi không còn đường lui. Tôi và nhiều CN khác đã phản ánh đến ban giám đốc nhưng không được hồi âm" - chị Hằng nói.

Tập thể công nhân Công ty TNHH Tae Young Garments bức xúc vì bị nợ lương, nợ BHXH

Chị Nguyễn Thị Quang cũng đã bị công ty nợ 50% lương tháng 8 và toàn bộ lương tháng 9. Chị Quang đơn thân nuôi con từ lúc cháu mới lọt lòng, hai mẹ con sống nhờ trong căn nhà của nhà hàng xóm, rau cháo nuôi nhau bằng đồng lương CN may ít ỏi. "Cuộc sống bình thường đã chật vật, khi bị công ty nợ lương lại càng chật vật hơn. Khi bị nợ lương, tôi phải chạy vạy, vay nợ gần 8 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Tôi rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho CN" - chị Quang bày tỏ. Còn các chị Khuất Thị Phương và Khuất Thị Hoa thì bức xúc phản ánh việc bị công ty nợ BHXH từ tháng 1-2021 đến nay. "Tôi làm việc tại công ty được 9 năm và tham gia BHXH được 7 năm 3 tháng. Gần đây, công ty không thanh toán tiền lương tháng 8 và 9 cho chúng tôi. Thấy quyền lợi của mình bị vi phạm, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu từ cơ quan BHXH địa phương thì được biết quá trình đóng BHXH của tôi chỉ được chốt tới tháng 12-2020. Từ tháng 1-2021 đến nay, công ty không đóng BHXH cho chúng tôi mặc dù vẫn trừ lương đóng BHXH của người lao động (NLĐ)" - chị Hoa bức xúc.

Chờ xử lý…

Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, cho biết sau khi nhận được đơn của tập thể CN, ngày 5-10, Công đoàn ngành đã trực tiếp làm việc với cán bộ phụ trách nhân sự, chủ tịch Công đoàn cơ sở và cán bộ Đội An ninh kinh tế - Công an huyện Phúc Thọ để nắm bắt tình hình.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Diệu Thúy, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Tae Young Garments, cho biết hiện tại doanh nghiệp (DN) này có 120 CN. Ngày 1-10, DN buộc phải đóng cửa và cho toàn bộ CN nghỉ việc là do còn nợ tiền thuê nhà xưởng, mặt bằng, nên chủ đất không cho tiếp tục sản xuất. Theo bà Thúy, tính đến hết ngày 30-9, công ty còn nợ 120 CN tiền lương 3 tháng 7, 8 và 9, với tổng số tiền khoảng 470 triệu đồng. Công ty cũng còn nợ BHXH (từ tháng 1 đến tháng 9-2021) khoảng 800 triệu đồng. Trong khi đó, chủ DN là người Hàn Quốc, đã về nước từ tháng 11-2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không sang Việt Nam được. Trao đổi qua điện thoại, giám đốc công ty thông tin rằng DN gặp khó khăn do thua lỗ kéo dài, có thể sẽ phải giải thể DN. "Chủ DN không có mặt ở Việt Nam và không ủy quyền cho ai thay thế khiến việc giải quyết quyền lợi cho NLĐ trở nên rất nan giải. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu người đứng đầu DN phải quay lại Việt Nam hoặc ủy quyền cho người có liên quan để giải quyết tiền lương và BHXH cho NLĐ" - bà Hoàng Thị Thu Hồng thông tin.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn công ty phải phối hợp bộ phận nhân sự tiếp tục đồng hành cùng CN tìm phương án giải quyết việc nợ lương và BHXH để bảo đảm quyền lợi cho họ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phúc Thọ hoàn thiện thủ tục hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; liên hệ với BHXH thị xã Sơn Tây tìm phương án để thực hiện việc chốt sổ BHXH và các chế độ thai sản, ốm đau… bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. Cùng đó, Công đoàn ngành chỉ đạo Công đoàn công ty phải nắm bắt tình hình, động viên CN tuân thủ các quy định của pháp luật, không hoang mang, gây rối làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Công đoàn ngành và các cơ quan chức năng khi có tình huống phát sinh. "Chúng tôi cũng đã báo cáo vụ việc này lên LĐLĐ TP Hà Nội và đang chờ xử lý của cơ quan chức năng quản lý nhà nước về lao động" - bà Hồng nói.