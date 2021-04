Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê công bố ngày 16-4 trong báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý I/2021. Theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê), mặc dù những nỗ lực khôi phục kinh tế đi đôi với phòng chống dịch đã phần nào cải thiện các gam màu xám của tình hình lao động việc làm trong nước, nhưng trong quý I, cả nước vẫn còn 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19. Lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều hơn khu vực nông thôn với 15,6% lao động khu vực thành thị còn bị ảnh hưởng, trong khi con số này ở nông thôn là 10,4%. "Xét theo 3 khu vực, khu vực ít chịu tác động nhất của đại dịch là nông, lâm nghiệp và thủy sản với 7,5% lao động cho biết chịu tác động tiêu cực của đại dịch. Đứng thứ 2 là khu vực công nghiệp và xây dựng với 16,5% lao động bị ảnh hưởng. Lao động trong khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tỉ lệ 20,4%" - ông Nam thông tin.



Công nhân mất việc tại một doanh nghiệp ở quận Bình Tân, TP HCM chờ nhận sổ BHXH. Ảnh: CAO HƯỜNG

Cơ quan thống kê cũng chỉ rõ, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2021 là 51,0 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180.900 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê đánh giá, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ ba ngay trước và trong dịp Tết nguyên đán làm tăng đáng kể số lao động thiếu việc làm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý I là 971.400; tăng 143.200 người so với quý trước và tăng 78.700 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I là 2,20%.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2021 đạt 6,3 triệu đồng, tăng 339.000 đồng so với quý trước và tăng 106.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn 1,4 lần của lao động nữ (tương ứng 7,3 triệu đồng so với 5,2 triệu đồng); thu nhập bình quân lao động khu vực thành thị cao hơn 1,5 lần lao động khu vực nông thôn (tương ứng 7,9 triệu đồng so với 5,4 triệu đồng).

Theo Tổng cục Thống kê, những con số về tình hình lao động việc làm quý I/2021 đã phản ánh những khó khăn và biến động của nền kinh tế nói chung và thị trường lao động Việt Nam nói riêng trong thời gian qua. Trong bối cảnh này, Tổng cục Thống kê đề xuất tích cực nghiên cứu triển khai ngay việc cấp hộ chiếu vắc-xin, xây dựng các tiêu chí cần thiết để mở cửa thị trường du lịch quốc tế nhằm giúp ngành dịch vụ, du lịch phục hồi và phát triển. Các ngành này phát triển sẽ thu hút lượng lớn lao động tham gia, góp phần tận dụng tốt hơn tiềm năng sẵn có của lao động.