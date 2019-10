Gắn bó với nghề giúp việc nhà gần 10 năm nay, cả ngày bà Nguyễn Thị Búp (52 tuổi) - đoàn viên NĐ Giúp việc gia đình phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM - cứ thui thủi một mình, không biết trò chuyện với ai nên cảm thấy tủi thân. "Nay được vào nghiệp đoàn (NĐ) và kết bạn với nhiều chị em làm cùng nghề, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ngoài việc cùng chia sẻ buồn vui nghề nghiệp, chị em trong NĐ còn giúp giới thiệu chỗ làm mới khiến tôi cảm thấy ấm lòng" - bà Búp tâm sự.



Cởi bỏ mặc cảm tự ti

10 năm trước, khi con trai vừa tròn 1 tuổi, chồng bà Búp bị tai biến và liệt nửa người. Để có thể chăm sóc chồng, bà phải xin nghỉ làm công nhân và nhận giúp việc nhà theo giờ. Thu nhập mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng/tháng nên cuộc sống của bà Búp cứ thiếu trước hụt sau. Bà muốn tìm thêm chỗ làm để cải thiện thu nhập nhưng không biết tìm ở đâu. Cảm thông với hoàn cảnh của bà Búp, các chị em khác trong NĐ đã tận tình giới thiệu chỗ làm mới với thu nhập ổn định hơn. Chính sự quan tâm ấy của NĐ khiến bà Búp xúc động.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Tigon (quận 7, TP HCM) chăm sóc các bé trong giờ học Ảnh: HỮU QUYỀN

Bà Búp là một trong 21 lao động giúp việc nhà được LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM vận động gia nhập NĐ Giúp việc gia đình phường Tân Thành. Nhiều năm qua, việc mở rộng đối tượng, phạm vi chăm lo luôn là mục tiêu LĐLĐ quận hướng đến. Theo bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, quá trình tuyên truyền và vận động người lao động (NLĐ), nhất là lao động tự do, vào NĐ không đơn giản. Chẳng hạn như lao động giúp việc, đa số ở nhà thuê, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chưa từng tham gia tổ chức chính trị - xã hội nào. Do mặc cảm tự ti nên họ có tư tưởng cam chịu, không dám đấu tranh đòi quyền lợi nếu chẳng may bị chủ nhà trả công không tương xứng. Bên cạnh đó, lối sống khép kín khiến họ ít có cơ hội giao lưu, mở rộng quan hệ xã hội. Qua tiếp xúc trực tiếp, đội ngũ cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận hiểu họ rất cần một chỗ dựa tinh thần để được chăm lo, bảo vệ. Từ thực tế ấy, LĐLĐ quận đã phối hợp cùng Đảng ủy phường rà soát, lập danh sách để tổ chức tuyên truyền, vận động tại các khu phố. Được giải thích cặn kẽ lợi ích khi gia nhập Công đoàn, tất thảy lao động giúp việc nhà đều tự nguyện viết đơn gia nhập NĐ. Thực tế, dù tham gia sinh hoạt NĐ chưa lâu song dần dà các chị thấy được lợi ích của sự gắn kết giữa các thành viên. "Thông qua sinh hoạt NĐ, tình cảm giữa các chị em thêm khăng khít. NĐ không chỉ là nơi đi lại với nhau cho có cảm tình mà còn là chỗ dựa tinh thần của đoàn viên" - bà Phạm Ngọc Lan bày tỏ.

Tạo sự gắn kết

Việc vận động thành lập CĐ và phát triển đoàn viên có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức CĐ, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước. Xác định mục tiêu ấy, nhiều CĐ cấp trên cơ sở tại TP HCM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động NLĐ vào CĐ.

Đến dự lễ ra mắt NĐ giáo viên (GV) Mầm non phường Tân Thuận Tây (quận 7, TP HCM), chúng tôi đọc được niềm vui trong ánh mắt của các GV khi được gia nhập tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Cô Nguyễn Thị Quý, GV Trường Mầm non Hoa Tigon, chia sẻ: "Lúc đầu, khi cán bộ CĐ quận xuống vận động, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về mô hình NĐ. Thế nhưng, sau khi nghe giải thích, cá nhân tôi rất phấn khởi và tự nguyện gia nhập NĐ. Vào NĐ, mong muốn của tôi là có thêm cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp khác".

Bà Trần Thị Hồng Phấn, Chủ tịch lâm thời NĐ GV Mầm non phường Tân Thuận Tây, bày tỏ: "So với GV công lập, GV các trường, nhóm trẻ tư thục, dân lập thiệt thòi hơn vì thời gian làm việc nhiều, ít có cơ hội giao lưu và tham gia các hoạt động đoàn thể. Hơn nữa, việc gắn kết giữa các nhóm lớp thời gian qua hầu như cũng chưa có. Có NĐ, chắc chắn sự gắn kết giữa các trường, đặc biệt là đội ngũ GV, sẽ bền chặt hơn. Với việc tham gia các phong trào do LĐLĐ quận tổ chức, đoàn viên NĐ sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn lẫn tay nghề".

Để có thể vận động 19 đoàn viên là GV của 3 trường và nhóm trẻ mầm non tư thục vào NĐ không đơn giản. Là người trực tiếp vận động GV tham gia NĐ, ông Nguyễn Hữu Trí, cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận 7, tâm sự: "Do các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục nằm rải rác và cách xa nhau nên việc kết nối, tuyên truyền vận động gặp không ít khó khăn. Để giải quyết bài toán này, chúng tôi khéo léo tranh thủ tối đa các mối quan hệ và kiên trì trong công tác vận động cho dù mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nỗ lực ấy của chúng tôi đã được đền đáp khi NLĐ thấy được lợi ích khi tham gia NĐ và tự nguyện gia nhập".