Hết lòng vì đoàn viên

"Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons là một trong những doanh nghiệp (DN) điển hình chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn quận. Kết quả ấy có sự đóng góp lớn của bà Phan Thị Thanh Lãng, Chủ tịch CĐ công ty, một thủ lĩnh luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tận tụy và nhạy bén trong công tác. Giải thưởng 28-7 chính là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Lãng". Ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM đã nhận xét như vậy về bà Phan Thị Thanh Lãng, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons, một trong 6 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng 28-7 của LĐLĐ TP HCM năm nay.



Người chị tinh thần của công nhân

Hơn 4 năm gánh vác trách nhiệm chủ tịch CĐ, ấn tượng mà bà Phan Thị Thanh Lãng để lại trong lòng NLĐ là sự hết lòng vì NLĐ. Công ty có gần 1.000 lao động nhưng do đặc thù của ngành nghề xây dựng nên NLĐ phân tán khắp nơi trên cả nước. Vì vậy, để động viên tinh thần làm việc của anh em công nhân (CN), bà Lãng và ban chấp hành (BCH) CĐ cơ sở lặn lội khắp các công trình xa để thăm hỏi, tặng quà, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ để tìm cách hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc. Sự hiện diện của người nữ thủ lĩnh CĐ ở những nơi xa xôi hẻo lánh với các sinh hoạt tập thể như gala dinner, teambuilding... giúp NLĐ giải tỏa căng thẳng để làm việc hiệu quả hơn.

Bà Phan Thị Thanh Lãng, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons, thăm hỏi NLĐ làm việc tại công trình

Bên cạnh đó, bà Lãng và CĐ cơ sở đã bàn bạc cùng ban giám đốc công ty thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức tuân thủ quy trình làm việc an toàn cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Đặc biệt, bà Lãng còn chủ động đề xuất ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe, nhất là phòng ngừa rủi ro cho NLĐ. Hằng năm, CĐ đều phối hợp với DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ với nhiều danh mục khám so với quy định. Để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc, công ty còn mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho NLĐ. "Không chỉ lo cho NLĐ, ban giám đốc cũng mua luôn bảo hiểm sức khỏe cho người thân của họ. Sự quan tâm này giúp NLĐ, nhất là những anh chị em làm việc ở những công trình xa, không thể ở bên gia đình, vợ con an tâm công tác" - bà Lãng cho biết.

Cái gì có lợi cho công nhân thì làm

Nhiều cán bộ CĐ chuyên trách quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết tác phong hòa đồng, gần gũi với NLĐ giúp bà Lãng hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó đề xuất với DN xây dựng chính sách chăm lo, đãi ngộ thỏa đáng.

Với sự nhạy bén, cùng với BCH CĐ, bà Lãng đã thương lượng, ký kết thành công thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ so với luật quy định. Cụ thể, hằng tháng, NLĐ được hỗ trợ chỗ ở khi làm việc xa (công ty cung cấp chỗ ở, nếu không bố trí được thì công ty sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt); trợ cấp tiền ăn trưa 35.000 đồng/ngày/người, riêng NLĐ tại công trường đang thi công được hỗ trợ 700.000 đồng/tháng/người. Lao động nữ nghỉ sinh ngoài khoản tiền được hưởng theo chế độ do BHXH thanh toán, công ty hỗ trợ 50% lương cho thời gian nghỉ thai sản... Hiện tại, thu nhập bình quân của gần 1.000 NLĐ tại công ty đạt 27 triệu đồng/người/tháng.

"Mỗi năm, từ kết quả khảo sát đời sống NLĐ, CĐ đều cố gắng thương lượng để đưa ra những chính sách giúp họ nâng cao chất lượng sống. Điển hình như năm 2018, từ đề xuất của CĐ, công ty đã có chính sách hỗ trợ thêm đối với những trường hợp gặp khó khăn đột xuất (như ốm đau, tai nạn hoặc gia đình gặp thiên tai, lũ lụt...) bên cạnh sự giúp đỡ của CĐ. Điều này đã giúp ích cho NLĐ rất lớn khi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, làm cái gì có lợi cho anh chị em CN, tôi luôn sẵn lòng" -bà Lãng chia sẻ.

Ngoài ra, DN còn có quy định về tài trợ giáo dục nhằm hỗ trợ học tập cho con NLĐ có thời gian làm việc trên 5 năm và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đơn vị. Chính sách đặc biệt này không chỉ là động lực giúp NLĐ gắn bó với doanh nghiệp mà còn khuyến khích họ đầu tư giáo dục cho con, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai và công ty có thêm kênh tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Ở Unicons, NLĐ luôn được quan tâm, chăm sóc đúng mức để phát huy năng lực chuyên môn. Môi trường làm việc thân thiện, tạo cơ hội cho NLĐ thăng tiến ấy có công đóng góp của chị Lãng" - kỹ sư Hồ Văn Nhất Linh nhìn nhận.



