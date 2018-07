Tâm huyết với công nhân

27/07/2018 06:02

Những ngày này, không khí làm việc ở các xưởng sản xuất tại Công ty TNHH Wooyang Vina II (quận 12, TP HCM) hết sức chộn rộn. Không chỉ hăng hái khi việc làm, thu nhập được bảo đảm, tập thể công nhân (CN) còn rất tự hào khi hay tin thủ lĩnh của họ, anh Trần Minh Vũ - chủ tịch Công đoàn (CĐ) công ty - vinh dự được LĐLĐ TP HCM xét trao Giải thưởng 28-7.



Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Năm 2009, anh Vũ đầu quân vào công ty và đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng. Chỉ 3 năm sau đó, nhờ khẳng định được năng lực chuyên môn, anh được đoàn viên tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch CĐ.

Lối sống giản dị, hết lòng của anh Trần Minh Vũ đã thuyết phục doanh nghiệp và tập thể lao động

Nhiệt huyết không thừa, thế nhưng khi bắt tay vào hoạt động thì anh mới thấy làm công tác CĐ không đơn giản. Thời điểm ấy, tiếng nói của CĐ cơ sở chưa được xem trọng, một phần do các thành viên ban chấp hành (BCH) chưa đủ năng lực lẫn uy tín để thuyết phục chủ doanh nghiệp (DN) và anh chị em CN. Đáng lo hơn cả là kiến thức pháp luật của anh em trong BCH còn hạn chế, không đủ khả năng thương lượng, giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động. "Muốn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) thì cán bộ CĐ phải giỏi chuyên môn, có bản lĩnh và uy tín để tạo thế đứng vững chắc tại DN. Chủ DN và anh em CN chỉ tin khi được mình sẻ chia, hỗ trợ và đây chính là bài toán khó đối với hoạt động CĐ" - anh Vũ bày tỏ.

Từ suy nghĩ ấy, khi chính thức được bầu làm chủ tịch CĐ (năm 2015), anh đã mạnh dạn lựa chọn, đề cử nhiều nhân tố mới giữ vai trò chủ chốt ở các bộ phận nhân sự, kế toán, trưởng xưởng… vào BCH CĐ. Quyết định này của anh nhận được sự đồng thuận cao từ chủ DN, đặc biệt là tập thể lao động. Nhờ nhân sự BCH được củng cố, nâng chất mà hoạt động CĐ cơ sở chuyển biến rõ nét, đặc biệt là công tác đại diện, bảo vệ NLĐ. Điển hình là trong những đợt nâng lương hằng năm, từ những đề xuất hợp lý hợp tình của BCH CĐ cơ sở, DN đã chấp thuận nâng lương cho CN cao hơn mức tăng lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Chẳng hạn, năm 2018, công ty đã tăng lương cho NLĐ từ 350.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/người, hiện mức lương thấp nhất tại công ty đạt 4,35 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ thêm các khoản trợ cấp như: nhà trọ (150.000 đồng/tháng), đi lại (300.000 đồng/tháng), xăng xe (100.000 đồng/tháng), thưởng lương tháng 13 vào dịp Tết âm lịch. Ngoài ra, nhiều đề xuất của CĐ có lợi hơn cho NLĐ so với luật cũng đã được DN đồng ý đưa vào thỏa ước lao động tập thể như: thời gian nghỉ chờ việc do thiếu đơn hàng hay lý do khách quan như điện, nước thì NLĐ được trả 100% tiền lương theo hợp đồng; NLĐ tham gia các khóa học nghề do DN yêu cầu được hỗ trợ 100% học phí; NLĐ có sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu được xét nâng lương trước niên hạn.

"Để thương lượng thành công, CĐ cơ sở phải có những đề xuất hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa DN và NLĐ. DN phát triển ổn định và đời sống CN ngày càng được cải thiện là mục tiêu của CĐ khi thương lượng" - anh Vũ chia sẻ.

Công nhân tin yêu

Cùng với việc đưa ra những đề xuất hợp lý hợp tình để DN cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho NLĐ, phong cách sống giản dị, hòa đồng cũng giúp anh Vũ san sẻ kịp thời với CN có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2014, khi con gái đầu lòng ra đời và chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật đặt stent gấp để bảo toàn tính mạng, vợ chồng chị Lê Thị Kim Thiên rất lo lắng. Chi phí chữa trị cho con khá cao trong khi thu nhập vợ chồng chị chưa tới 10 triệu đồng/tháng, lại ở nhà thuê. Trong lúc vợ chồng chị cạn dần hy vọng thì anh Vũ biết tin và chủ động đề xuất cho bé được mổ tim miễn phí trong chương trình "Trái tim nghĩa tình" của LĐLĐ TP. Chưa dừng lại đó, anh Vũ còn kêu gọi tập thể CN đóng góp hỗ trợ để vợ chồng chị Thiên có thêm chi phí lo cho con. "Nghĩa cử của các đồng nghiệp và anh Vũ khiến vợ chồng tôi rất xúc động" - chị Thiên bộc bạch

Ngoài ra, để hỗ trợ CN có thêm chi phí giải quyết khó khăn đột xuất, hạn chế thấp nhất và tránh tình trạng vay lãi suất cao bên ngoài, anh Vũ và BCH CĐ còn đứng ra liên kết với Ngân hàng TMCP Đông Á thực hiện chương trình "Cho vay tín chấp - Trả nợ tự động". CN tham gia chương trình được vay vốn lãi suất thấp, giải ngân nhanh, tiết kiệm thời gian làm hồ sơ. Đồng thời, việc trả nợ thực hiện tự động hằng tháng bằng hình thức trả qua thẻ ATM của ngân hàng. Tính đến nay, đã có hơn 70 CN tham gia vay vốn qua chương trình này với số tiền giải ngân gần 1 tỉ̉ đồng. Bên cạnh đó, CĐ cũng liên kết với Tổ chức Tài chính vi mô (CEP) thực hiện chương trình cho CN khó khăn vay vốn tín chấp với lãi suất thấp 7,5%/năm. Từ đầu năm đến nay, đã có 55 CN tham gia vay vốn qua chương trình này với tổng số tiền vay là 850 triệu đồng.

Sự nhạy bén, khéo léo của anh Vũ trong việc dung hòa lợi ích giữa DN và NLĐ đã góp phần ổn định quan hệ lao động tại DN trong nhiều năm qua" - bà Hyun Young, Tổng quản lý Công ty TNHH Wooyang Vina II, nhìn nhận.



