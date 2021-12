Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng các ca nhiễm bệnh trong cộng đồng, đồng hành với đoàn viên - lao động, LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM đã triển khai thực hiện nhiều chương trình chăm lo, hỗ trợ thiết thực.



Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên - lao động

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, cho biết trong cao điểm dịch Covid-19, TP Thủ Đức có đến 12 phường bị phong tỏa và 17 điểm cách ly. Rất nhiều công nhân (CN) ở các khu vực này gặp khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm, nhu yếu phẩm. Do vậy, LĐLĐ TP Thủ Đức đã tổ chức 2 chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" và "Gian hàng rau sạch 0 đồng - Đi chợ giúp CN" nhằm cung cấp miễn phí các mặt hàng như rau xanh, gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, nước tương, đường, sữa...

Để chương trình hoạt động hiệu quả, LĐLĐ TP Thủ Đức đã triển khai biểu mẫu đăng ký mua hàng điện tử đến các Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn. Người lao động (NLĐ) có nhu cầu chỉ cần đăng ký qua Zalo sẽ được lực lượng tình nguyện viên đi chợ giúp rồi giao tận nhà. Có 250 tình nguyện viên là cán bộ Công đoàn và đoàn viên được tuyển chọn từ 183 Công đoàn cơ sở. Họ chịu trách nhiệm sơ chế, sắp xếp rau củ quả, hàng hóa lên kệ. Tình nguyện viên còn phụ trách kiểm tra danh mục đăng ký, chọn các mặt hàng theo yêu cầu và giao trực tiếp đến đoàn viên. Chương trình đã hỗ trợ 4.000 phần quà với tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng cho CN ở trọ bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ TP Thủ Đức, 22/35 cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Vành Khuyên 1 đăng ký tham gia chương trình "Tình nguyện viên Covid-19". Trong thời gian 5 tháng thành phố thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng tình nguyện viên của trường không quản khó khăn, nhiệt tình tham gia các hoạt động như tiêm vắc-xin, tiếp tế thực phẩm, hướng dẫn điều trị F0 tại nhà; phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho NLĐ. Trong quá trình tham gia tình nguyện đã có một số giáo viên trở thành F0. Tuy nhiên, với tinh thần nhiệt huyết, sau khi khỏi bệnh, họ lại tham gia các hoạt động tình nguyện cho đến ngày thành phố chấm dứt giãn cách.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình “Đi chợ giúp công nhân” do LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM thực hiện

Tiếp sức con đoàn viên

Trong dịch Covid-19, nhiều CN khi mắc bệnh đã không qua khỏi, con của họ trở thành trẻ mồ côi. Nhằm giúp các em bớt lo lắng trong việc học trực tuyến tại nhà và chia sẻ một phần nỗi đau mất người thân mà các em phải gánh chịu, LĐLĐ TP Thủ Đức đã vận động Hội Doanh nghiệp TP HCM trao 50 máy tính bảng cho 6 em là con đoàn viên, CNVC-LĐ mất do mắc Covid-19 và 44 em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ngày nhận máy tính bảng, bé L.N.Q và L.K.A vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau mất cha. Trước đó, vào ngày 25-7, anh Lê Quốc Phong - nhân viên Công ty Bất động sản Highgate - qua đời do nhiễm bệnh. Mẹ 2 em là chị Nguyễn Như Ý - thợ may gia công - do ảnh hưởng của dịch nên không có việc làm, phải chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. "Thu nhập kiếm được từ tiền chạy Grab chỉ đủ 3 mẹ con đắp đổi qua ngày. Khi nhà trường thông báo học trực tuyến, tôi thật sự chới với vì không biết lấy đâu ra tiền sắm thiết bị cho con. Nhận được 2 máy tính bảng do LĐLĐ TP Thủ Đức hỗ trợ, tôi rất vui vì con có phương tiện để học" - chị Như Ý bộc bạch.

Cuối tháng 8-2021, chị Nguyễn Thị Thương, CN Công ty TNHH Dịch vụ công ích TP Thủ Đức, qua đời do mắc Covid-19. Mất mẹ trong khi cha đang thất nghiệp nên em H.T.H rất lo cho việc học hành của bản thân. Cả 2 cha con Hiền đang ở trọ nên việc mua sắm phương tiện để học trực tuyến nằm ngoài tầm với. Hôm nhận được chiếc máy tính bảng mới toanh do LĐLĐ TP Thủ Đức tặng, H. rất phấn khởi: "Có máy tính bảng thì việc học của con sẽ thuận lợi hơn. Con cảm ơn các cô, các chú đã quan tâm, giúp đỡ. Con hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng mọi người".