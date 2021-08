LĐLĐ quận cũng phối hợp Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nệm Mousse Liên Á tặng 150 tấm nệm cho đội ngũ y - bác sĩ, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú.



Công nhân khó khăn nhận quà do LĐLĐ quận 12 phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM trao tặng