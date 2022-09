Tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Lê Minh Trí, nhân viên bảo vệ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long (quận 6) trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP HCM), chuyên ngành điện - điện tử. Thế nhưng lúc ấy, gia đình đang xảy ra biến cố khi cha của Trí lâm bệnh nặng nằm một chỗ. Đứng trước nguy cơ dang dở con đường học tập, Trí đắn đo rất nhiều. Cuối cùng, Trí quyết định rời quê hương Bình Định vào TP HCM, bắt đầu con đường vừa làm vừa học để phụ giúp gia đình.



Vun vén ước mơ

Rời quê khi mới 18 tuổi, mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0, Trí lên mạng tìm hiểu thông tin việc làm để tìm kiếm một công việc phù hợp, vừa kiếm tiền tự lo cho bản thân vừa trang trải chi phí học tập và phụ giúp cha mẹ. Năm 2020, Trí được nhận vào làm bảo vệ tại Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long.

Trí kể công việc tuy có vất vả nhưng ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để anh có thể vừa đi học vừa đi làm, thậm chí cấp thêm học bổng giúp anh trang trải một phần chi phí học tập. Đồng nghiệp cũng sẵn sàng choàng gánh công việc cho Trí. Suốt hơn 2 năm qua, ban ngày Trí đi học, chiều về lại khoác lên mình bộ đồng phục bảo vệ để đến nơi làm việc.

Dù thời gian nghỉ ngơi rất ít nhưng Trí luôn tự động viên mình cố gắng vì bản thân và gia đình. Hiện Trí đã sắp hoàn thành chương trình học của mình. Nhìn lại hành trình 2 năm qua, Trí bày tỏ: "Tôi rất mong sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục làm việc, cống hiến nhiều hơn cho công ty ở một vị trí phù hợp hơn".

Chị Huỳnh Thị Kim Thủy, giáo viên Trường Mầm non Thỏ Ngọc (bìa trái), nhận học bổng Công đoàn quận 8 từ lãnh đạo LĐLĐ TP HCM

Không riêng trường hợp của Trí, nhiều nhân viên khác của công ty cũng được tiếp sức để đến trường. Anh Lý Bính Chương là một trong số đó, khi Chương đang theo học ngành kiến trúc Trường Đại học Văn Lang thì cha bị tai biến mạch máu não, mất sức lao động, mẹ lúc đó cũng đã nghỉ hưu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Chương nhiều lần tính nghỉ học. Thế nhưng, được cha mẹ động viên, anh đã không bỏ cuộc. Xin vào làm bảo vệ tại Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long, dù đặc thù công việc và giờ giấc học không thuận lợi nhưng anh vẫn kiên trì. Ban giám đốc công ty luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho anh.

Được đi học là hạnh phúc

Suốt 3 năm qua, chị Huỳnh Thị Kim Thủy, giáo viên Trường Mầm non Thỏ Ngọc (quận 8, TP HCM), luôn kiên trì vừa học vừa làm để nâng cao trình độ chuyên môn. Chị Thủy sinh năm 1995, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non và làm việc tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc được hơn 4 năm. Là giáo viên yêu nghề, yêu trẻ, chị Thủy luôn mong muốn được nâng cao trình độ để cống hiến nhiều hơn cho nghề nghiệp.

Mặt khác, đó cũng là cách giúp chị nâng cao thu nhập của mình để có tương lai tốt đẹp hơn. Do đó, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, phải phụng dưỡng mẹ già trong khi chồng làm thợ hồ, thu nhập không ổn định, chị vẫn cố gắng thu xếp để học liên thông lên đại học tại Trường Đại học Vinh, chuyên ngành sư phạm mầm non.

Chị cho biết vừa đi học vừa đi làm nên lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Nhất là 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cả công việc lẫn việc học đều bị ảnh hưởng. Khó khăn là thế nhưng chị vẫn nhẫn nại vì với chị, được đi học là hạnh phúc. Suốt 3 năm qua, việc liên tục được nhận học bổng Công đoàn của LĐLĐ quận 8 khiến chị có thêm động lực để theo đuổi đến cùng việc học.

Luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân nên thời gian qua, anh La Minh An, công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, đã rất nỗ lực để hoàn tất chương trình THPT. Gia cảnh khó khăn nên khi vừa học đến lớp 12, anh phải nghỉ học để đi làm và bắt đầu sống tự lập. Khi đã tự lo được cho bản thân, anh mới dám nghĩ đến việc đi học lại để có tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Anh nói nghỉ học lâu nên anh rất lo lắng sẽ không bắt kịp chương trình, thế nhưng được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ học phí, năm 2020, anh đăng ký đi học bổ túc. "Lúc mới học lại, tôi bỡ ngỡ lắm vì nhiều kiến thức đã quên nên phải nỗ lực gấp đôi, vừa học trên lớp vừa tự học ở nhà. Nhờ vậy mà tôi đã theo kịp bạn bè và có được tấm bằng. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể tiếp tục học lên cao" - anh cho biết.