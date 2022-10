Đến nay, các địa phương đã giải ngân gần 3.540 tỉ đồng hỗ trợ hơn 5,1 triệu lượt lao động của hơn 120.000 lượt DN (đạt 93,32% so với số kinh phí mà cấp huyện đã tiếp nhận đề nghị và bằng 54,53% so với dự kiến ban đầu). Bộ LĐ-TB-XH lý giải, tỉ lệ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thấp hơn so với dự kiến ban đầu, tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ còn chậm do nhiều nguyên nhân.

Năm 2021, khi xây dựng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và tình hình việc làm của NLĐ; DN thiếu hụt lao động do lao động di chuyển về quê. Do đó, các địa phương báo cáo nhu cầu số lượng lao động và dự kiến kinh phí hỗ trợ cao hơn thực tế.

Nguyên nhân khác là do muốn gộp 3 tháng vào làm thủ tục 1 lần, nên đến cuối tháng 7.2022 hầu hết DN mới tiến hành các thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ; số lượng DN nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng (15-8-2022) gấp 2-3 lần số cộng dồn từ tháng 4 đến ngày 14-8-2022. Trong khi đó, dù đã tăng cường nhân sự, tăng thời gian làm thêm nhưng số lượng cán bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ có hạn, nên một số nơi chưa bảo đảm được thời gian hoàn thành.



Theo Bộ LĐ-TB-XH, dù trình tự, thủ tục thực hiện đã được đơn giản hóa nhưng nhiều cán bộ, công chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ lo ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong việc triển khai chính sách đã yêu cầu cung cấp các giấy tờ bổ sung để chứng minh về tình trạng ở thuê, ở trọ. Từ đó, kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ để xác minh tình trạng cư trú của NLĐ. Mặt khác, nhiều DN sợ bị thanh tra, kiểm tra, liên đới trách nhiệm nên không thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.