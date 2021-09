"Mỗi Công đoàn cơ sở phải là một pháo đài, là mái nhà bình yên", trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) đoàn kết, chủ động, sáng tạo thi đua trong phòng chống dịch Covid-19 và trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) vận động đoàn viên, CNVC-LĐ nêu cao tinh thần đồng cam cộng khổ để thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch; bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn tính mạng cho đoàn viên; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần "An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ để họ yên tâm làm việc.



Cán bộ chuyên trách LĐLĐ TP HCM tham gia xếp dỡ hàng tại Trung tâm An sinh xã hội thành phố

LĐLĐ thành phố lưu ý các cấp Công đoàn có những hình thức sáng tạo, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn, nhất là đoàn viên, NLĐ trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; tăng cường phát huy các mô hình có hiệu quả như "Tổ an toàn Covid-19", "Siêu thị 0 đồng", "Phiên chợ 0 đồng", "Nhà trọ 0 đồng", "ATM gạo miễn phí", "ATM ôxy miễn phí", "Nghĩa tình Công đoàn", "Bếp ăn nghĩa tình", "Đội hình hỗ trợ công nhân"…