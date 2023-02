Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự hợp tác giữa ILO với Chính phủ và ngành LĐ-TB-XH Việt Nam trong nhiều năm qua. ILO là tổ chức đối tác quốc tế truyền thống và lớn nhất của Bộ LĐ-TB-XH, với các hoạt động hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của bộ như: việc làm, dạy nghề, tiền lương, an toàn - vệ sinh lao động, an sinh xã hội, hỗ trợ các nhóm yếu thế. Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm thỏa đáng 2022-2026 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác toàn diện giữa ILO và các đối tác 3 bên ở Việt Nam trong giai đoạn tới, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và Kế hoạch một Liên Hiệp Quốc.



Người lao động luôn kỳ vọng một môi trường làm việc bền vững

Dịp này, bà Chihoko Asada-Miyakawa đã gửi lời mời Việt Nam tham gia sáng kiến "Chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng" của ILO và Liên Hiệp Quốc trong vai trò là quốc gia tiên phong. Đây là sáng kiến do Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phát triển nhằm mục tiêu tạo ra việc làm bền vững, trọng tâm là việc làm xanh, kinh tế xanh, số hóa các dịch vụ chăm sóc, mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, thay đổi thị trường lao động hiện tại sang một thị trường lao động công bằng hơn.