Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của ban giám đốc trong việc duy trì, tìm kiếm đơn hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua khá ổn định. Từ đó, việc làm của người lao động (NLĐ) được bảo đảm, thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.



Ông Huỳnh Trương Phúc Thọ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kayuen Việt Nam (phải), trao tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ảnh: MAI CHI

Hiện nay, sự bất ổn của tình hình kinh tế thế giới khiến hàng loạt DN mất đơn hàng, phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến phải giảm giờ làm, cắt giảm lao động khiến không ít NLĐ lâm vào cảnh khó khăn. Hơn ai hết, NLĐ rất cần tổ chức Công đoàn kịp thời có những chính sách thiết thực để hỗ trợ họ. Trong 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM cũng đã thiết kế nhiều chính sách hỗ trợ khác nhằm tiếp sức đoàn viên - lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ dùng kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cho NLĐ. NLĐ tại các DN thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" cũng được hưởng chính sách chăm lo, hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn.

Theo tôi, trước mắt, các cấp Công đoàn cần kiến nghị lãnh đạo thành phố sớm có những giải pháp hỗ trợ các DN, nhất là DN ngành giày da, may mặc tìm kiếm đơn hàng để giữ việc làm cho NLĐ; kiến nghị ngân hàng có chính sách cho DN khó khăn được vay vốn không lãi suất để trả lương và chăm lo lương, thưởng Tết cho NLĐ. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, chính quyền thành phố nên có chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng. Tăng cường tổ chức các sàn giao dịch việc làm để kết nối, giới thiệu việc làm cho NLĐ mất việc nhằm bảo đảm an sinh xã hội và động viên NLĐ tiếp tục gắn bó, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí và cấp thẻ BHYT miễn phí cho con công nhân bị mất việc trong năm 2023, đang cư trú và tạm trú trên địa bàn TP HCM…