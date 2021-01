Theo đại diện các CĐ cơ sở, đa số những doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu, thiếu đơn hàng, hàng không thể xuất do đường vận chuyển đến các thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu bị ách tắc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm lương, thưởng Tết cho công nhân. Đại diện CĐ KCN - Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa cho hay do ảnh hưởng dịch bệnh nên có khoảng hơn 5.000 lao động bị mất, thiếu việc làm, trong đó hơn 800 người bị chấm dứt hợp đồng lao động.



Cán bộ Công đoàn các KCN - Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ công nhân khó khăn Ảnh: PHÚ AN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị CĐ KCN - Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa nắm chắc tình hình lương, thưởng Tết tại tất cả đơn vị. Riêng CĐ cơ sở chủ động đề xuất, kiến nghị, thương lượng về lương, thưởng Tết cho công nhân.

Liên quan đến chính sách đối với đoàn viên bị tác động bởi đại dịch Covid-19, ông Hiểu cho biết Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến sẽ đưa ra gói hỗ trợ 500 tỉ đồng để trợ giúp những đoàn viên đặc biệt khó khăn theo hướng phù hợp với từng địa phương trong thời gian tới.