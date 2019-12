Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Báo cáo công tác thi đua - khen thưởng trong năm 2019, ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - cho biết từ năm 2018, tập đoàn đã hoàn thành việc cổ phần hóa với vốn điều lệ 40.000 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước 96,77% vốn điều lệ. Hiện tập đoàn đang quản lý 126 đơn vị với tổng số lao động hơn 81.000 người. Với số lượng lao động lớn, tập đoàn luôn xem phong trào thi đua là đòn bẩy để các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và xây dựng được quỹ thi đua - khen thưởng để thực hiện tốt công tác này. Hằng năm, lãnh đạo tập đoàn đều phối hợp với Công đoàn ngành Cao su triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, điển hình như phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phong trào Bàn tay vàng... nhằm bồi dưỡng, xác định tay nghề của công nhân. Nhiều mô hình, phong trào thi đua sáng tạo được triển khai có hiệu quả như phong trào xây dựng câu lạc bộ 2 tấn/ha/năm, phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm... đã giúp nâng cao năng suất lao động, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ lao động.



Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (đứng), phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao hiệu quả các phong trào thi đua do tập đoàn phát động. "Thi đua - khen thưởng là nội dung rất quan trọng, do đó, khi doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động thì tập đoàn cần xây dựng, bổ sung các quy chế thi đua - khen thưởng sao cho phù hợp, góp phần động viên, kích thích tinh thần hăng say lao động của người lao động" - ông Khang lưu ý.