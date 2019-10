- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 3 điều 47 Bộ Luật Lao động quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác đã giữ của người lao động. Như vậy, việc công ty không trả sổ BHXH cho anh Đức là trái với quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động lần đầu thuộc về người sử dụng lao động, do vậy, anh Đức cần gửi đơn đến công ty yêu cầu trả sổ BHXH. Trường hợp công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, anh Đức có thể gửi đơn khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc khởi kiện ra tòa để được can thiệp, giải quyết.