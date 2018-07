Khiếu nại không đúng

18/07/2018 22:43

"Vừa qua, vì lý do cá nhân tôi xin nghỉ không hưởng lương 3 ngày nhưng không được công ty đồng ý. Dù vậy, tôi vẫn nghỉ. Sau khi trở lại làm việc, tôi bị công ty sa thải. Theo tôi biết, chỉ khi người lao động nghỉ không có lý do chính đáng từ 5 ngày trở lên trong tháng thì công ty mới có quyền sa thải. Công ty làm vậy đúng hay sai?".



Bà Lý Mỹ Nhung, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Phản ánh của anh Nhiên chưa chính xác. Tính luôn 3 ngày tự ý nghỉ việc vào tháng 5-2018 thì từ đầu năm đến nay anh Nhiên đã nghỉ việc không phép tổng cộng 21 ngày. Hành vi xem thường kỷ luật lao động của anh Nhiên đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất. Theo quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp có quyền xử lý kỷ luật hình thức sa thải đối với trường hợp lao động tự ý bỏ việc quá 20 ngày trong 1 năm mà không có lý do chính đáng. Do vậy, trong trường hợp này chúng tôi đã làm đúng. Trong cuộc họp kỷ luật, công ty đã nói rõ lý do sa thải nhưng anh Nhiên vẫn cố tình không hiểu và gửi đơn khiếu nại nhiều nơi.