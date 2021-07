Trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đời sống nhiều người lao động (NLĐ) rơi vào tình thế khó khăn. Ngay lập tức, hàng loạt hoạt động chăm lo mới đã được các cấp Công đoàn TP HCM triển khai gấp rút để hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ như: Chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu; "Siêu thị mini 0 đồng"; đội tiếp ứng thực phẩm tại nhà; chuyến xe nghĩa tình; bếp ăn từ thiện… Đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách đã không quản ngày đêm rong ruổi trên các tuyến đường trao tận tay từng suất ăn, bó rau, túi gạo cho những công nhân (CN) đang mắc kẹt tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Điều ấy một lần nữa khẳng định trong mọi tình huống, tổ chức Công đoàn TP HCM đều không ngừng đổi mới, sáng tạo để chăm lo cho đoàn viên.



Lan tỏa nghĩa tình

Những ngày qua, tại TP Thủ Đức, "Chuyến xe nghĩa tình" đã trở thành niềm động viên lớn với những CN bị cách ly, phong tỏa. Chỉ với một chiếc xe tải chuyên dụng và xe máy, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, hễ vận động được nguồn thực phẩm hỗ trợ, các cán bộ Công đoàn thành phố lại lặn lội đến tận nơi trao tận tay CN từng gói rau xanh, túi gạo, thùng mì…

Chia sẻ về sự ra đời của chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, cho biết: "Những ngày cao điểm của dịch Covid-19, TP Thủ Đức đã đến 12 phường bị phong tỏa và 17 điểm cách ly. Rất nhiều CN ở các khu vực này gặp khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm, nhu yếu phẩm. LĐLĐ TP Thủ Đức quyết định triển khai chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" nhằm cung cấp thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến CN có hoàn cảnh khó khăn". Để thực hiện chương trình này, LĐLĐ TP Thủ Đức đã rà soát CN có hoàn cảnh khó khăn ở các điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn từng phường, sau đó vận động các doanh nghiệp (DN) và nhà hảo tâm ủng hộ rau củ sạch, cá tươi. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho 2.095 CN ở trọ trên địa bàn TP Thủ Đức với kinh phí hơn 672 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM (bìa trái) - thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Cổ phần Kinh doanh Len Sài Gòn, đơn vị thực hiện phương án “3 tại chỗ” Ảnh: NGUYỄN NAM

Tương tự, chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM khởi xướng cũng đã góp phần san sẻ khó khăn với CN ở các khu vực cách ly, phong tỏa. Theo ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận, trong những ngày đầu TP thực hiện giãn cách xã hội, CN rất khó tiếp cận với các mặt hàng thiết yếu. Vì vậy, nhằm hỗ trợ NLĐ, LĐLĐ quận đã phối hợp tổ chức "Siêu thị mini 0 đồng" với hơn 60 mặt hàng nhu yếu phẩm, như: Đường, sữa, gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, gia vị, cháo gói, mì tôm, nước giặt, dầu gội cùng một số loại trái cây, rau, củ, quả… dành riêng cho CN tại các khu nhà trọ, tạm ngừng việc không hưởng lương và gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Mỗi đoàn viên được tặng phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng để mua sắm tại siêu thị.

"Ban đầu, chúng tôi dự kiến siêu thị chỉ hoạt động trong 4 ngày nhưng sau đó nhận thấy còn quá nhiều CN cần được giúp đỡ nên chúng tôi đã quyết định tổ chức thêm một đợt và kéo dài trong 3 ngày. Qua đó có hơn 1.000 CN khó khăn được hỗ trợ" - ông Hà cho biết.

Đi trước nỗi lo của đoàn viên

Những ngày qua, các cán bộ LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM vô cùng vất vả nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng mỗi người đều cố gắng sắp xếp việc riêng, khoác lên mình những đồ bảo hộ, cùng nhau vào bếp thực hiện chương trình "Suất ăn nghĩa tình Công đoàn quận Gò Vấp" để tặng hàng ngàn suất ăn miễn phí cho CN. Chương trình với sự hỗ trợ của Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), nhóm thiện nguyện Nụ Cười Việt và Ban Giám hiệu Trường Mầm non Nhật Quỳnh.

Mỗi ngày, từ sáng sớm, các cán bộ Công đoàn đã có mặt tại Trường Mầm non Nhật Quỳnh để chuẩn bị nguyên vật liệu và tham gia vào khâu nấu nướng, chia suất ăn và giao đến tận các khu nhà trọ công nhân, khu cách ly, khu phong tỏa. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, chia sẻ: "Để thực hiện bất kỳ chương trình gì trong lúc này đều rất khó khăn nhưng đây lại là lúc CN cần đến Công đoàn nhất. Vì vậy, dù khó khăn mấy, chúng tôi cũng cố gắng không để NLĐ phải đơn độc trong giai đoạn này".

Những lần cùng tổ chức Tài chính Vi mô CEP đến trao vốn cho CN tại khu nhà trọ bị phong tỏa, lãnh đạo LĐLĐ quận 8, TP HCM hiểu rõ hơn những băn khoăn, lo lắng về bữa ăn, sinh hoạt phí của họ. Có những CN phải sống nhờ đồ ăn chia sẻ của người khác. Đồng cảm với NLĐ, LĐLĐ quận 8 đã vận động chuỗi nhà hàng The Gangs hỗ trợ bữa ăn cho họ. Ban đầu, LĐLĐ quận chỉ dự tính sẽ hỗ trợ 2 khu nhà trọ bị phong tỏa với số lượng 100 suất ăn mỗi ngày cho đến khi hết thời gian giãn cách. Tuy nhiên, sau khi rà soát, nhận thấy CN nhiều khu trọ khác cũng gặp khó khăn tương tự, LĐLĐ quận quyết định mở rộng chương trình, mỗi ngày cung cấp trên 500 suất ăn cho 5 khu nhà trọ.

Công đoàn vì doanh nghiệp và cùng doanh nghiệp

Không chỉ chăm lo hỗ trợ NLĐ, các cấp Công đoàn TP còn đồng hành với các DN trong việc thực hiện phương án "3 tại chỗ" (sản xuất, ăn, nghỉ tại chỗ)

Từ đầu tháng 7, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Ðại Dũng (KCN An Hạ, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã thực hiện phương án "3 tại chỗ" cho 1.000 CN công ty. Đây cũng là 1 trong 40 DN đầu tiên của TP HCM thí điểm mô hình này. Trong những ngày qua, ban chấp hành Công đoàn cùng ban giám đốc chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng sinh hoạt cho CN như chiếu, chăn, tủ lạnh, đồ ăn khô, lắp đặt thêm nhà vệ sinh… Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết hoạt động của tất cả các bộ phận không chỉ bảo đảm quy định phòng chống dịch của ngành y tế mà còn tuân thủ nhiều điều kiện nghiêm ngặt do DN đưa ra. Cụ thể, đơn vị cung cấp suất ăn không đưa trực tiếp vào công ty, chỉ chuyển suất ăn đến chốt kiểm soát dịch bệnh phía ngoài. Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe; bảo đảm các điều kiện vệ sinh; ký cam kết thực hiện quy định về phòng chống dịch. NLĐ tham gia phương án "3 tại chỗ" sẽ lưu lại công ty cho đến hết thời gian thực hiện (1 tháng) và chỉ được ra ngoài khi cần thiết sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR và được sự đồng ý của cơ quan y tế có thẩm quyền... "Với phương án này, NLĐ được ăn 4 bữa mỗi ngày. Bữa trưa và chiều do công ty đài thọ, ăn sáng và ăn tối do Công đoàn phụ trách. Công đoàn cũng đề xuất ban giám đốc hỗ trợ CN 500.000 đồng/người/tháng" - ông Hùng thông tin.

Cũng nhờ sự chia sẻ, đồng hành của Công đoàn, Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (quận 6, TP HCM) đã gặp nhiều thuận lợi khi triển khai phương án "3 tại chỗ". Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết ngay từ khi dịch bùng phát tại TP HCM, xưởng may M.D.K của công ty có ca nhiễm, khiến nhà máy này bất ngờ bị phong tỏa. Đối mặt với tình thế 1.000 CN sẽ ăn, ngủ và làm việc tại DN, ban giám đốc và CĐ công ty đã lập tức bắt tay nhau thực hiện phương án "3 tại chỗ" vừa động viên tinh thần vừa gấp rút mua các vật dụng phục vụ sinh hoạt cho CN. Nhà xưởng cũng được dọn dẹp để CN có chỗ ngủ. Công ty còn ứng trước một phần lương để CN lo cho cuộc sống trước mắt.

Nhận thông tin, LĐLĐ quận 6 cũng gửi tặng hàng chục thùng nước rửa tay và khẩu trang đến nhà xưởng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Không dừng lại ở đó, LĐLĐ quận còn hỗ trợ trường hợp F0 và gần 200 F1 của công ty từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng/người.