Trước tình hình đó, nhằm bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, chị Trương Thị Chuyên - Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phó trưởng Ban Nữ công Công đoàn (CĐ) Bệnh viện quận 11, TP HCM - đã đề xuất ý tưởng may khẩu trang phục vụ tại chỗ. Ý tưởng thiết thực này nhận được sự đồng thuận của ban giám đốc bệnh viện và CĐ cơ sở. Từ 10 máy may huy động được từ gia đình của cán bộ, công nhân viên, CĐ cơ sở tự tìm nguồn nguyên liệu và cắt may khẩu trang y tế 3 lớp, sau đó đem hấp tiệt trùng trước khi đưa vào sử dụng. Dự kiến, bệnh viện sẽ may 15.000 sản phẩm khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch.



Đoàn viên Bệnh viện quận 11, TP HCM may khẩu trang phục vụ phòng chống dịch

Sáng kiến tự may khẩu trang phục vụ công tác phòng dịch cũng được ban giám đốc và CĐ Công ty CP May, Da xuất khẩu 30-4 triển khai ngay từ những ngày đầu làm việc sau Tết. Theo bà Bùi Thị Xuân Huệ, Chủ tịch CĐ công ty, bệnh dịch gây lo lắng cho không chỉ người lao động mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp nếu công tác phòng ngừa không tốt. Ngay khi nhận thấy tình hình khan hiếm khẩu trang y tế diễn ra, ban giám đốc và CĐ cơ sở đã tính toán đến việc tự may khẩu trang vải để phát cho công nhân. Tận dụng nguyên liệu và máy móc sẵn có, công ty đã may khẩu trang vải và phát cho công nhân sử dụng thay cho khẩu trang y tế. Không giống khẩu trang y tế chỉ sử dụng một lần, khẩu trang vải có thể sử dụng nhiều lần sau khi được giặt sạch, vừa tiết kiệm mà vẫn bảo đảm hiệu quả phòng dịch, bảo đảm sức khỏe đoàn viên.

"Cái khó ló cái khôn", khi dịch bệnh xảy ra, các cấp CĐ TP sẽ không đứng ngoài cuộc, trước hết là vì nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe của đoàn viên, người lao động, đồng thời chung tay với các cấp chính quyền trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan.