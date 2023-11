. Ông NGUYỄN ĐẮC THỜI, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM):

Cải thiện chế độ hưu trí

Để NLĐ ở lại hệ thống BHXH lâu dài thì cần phải có những chính sách hấp dẫn họ, nhất là cải thiện chế độ hưu trí. Tuy nhiên, các đề xuất sửa đổi lại đi theo hướng giảm số năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí nhưng tăng tuổi nghỉ hưu khiến NLĐ càng khó tiếp cận; chưa có chính sách hỗ trợ thiết thực cho NLĐ trong thời gian bảo lưu đóng BHXH hay tạo việc làm cho lao động lớn tuổi... nên thiếu hấp dẫn NLĐ. Thực tế, rất nhiều NLĐ muốn được hưởng lương hưu nhưng tuổi nghề ngắn nên không thể bám trụ lâu dài, đồng thời lương hưu tính cho toàn bộ quá trình nên họ không mặn mà và chọn rút BHXH một lần. Do đó, cần cải thiện chế độ hưu trí để NLĐ thấy được lợi ích khi tham gia BHXH lâu dài.

. Bà LÊ THỊ THỦY, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May thêu Hà Giang (quận Gò Vấp, TP HCM):

Đừng để người lao động bất an

Tại công ty tôi, trước đây, khi DN làm ăn thuận lợi, thu nhập ổn định, ban giám đốc đối xử chu đáo với lao động lớn tuổi thì họ sẽ chọn lương hưu. Đó cũng là lý do mà hiện nay tại công ty số đông NLĐ đều đã ngoài 45 tuổi và đủ thời gian đóng BHXH để nhận lương hưu. Tuy nhiên, do dịch bệnh, DN khó khăn kéo dài, thu nhập giảm sút khiến lao động trẻ bất an về việc làm nên họ có xu hướng muốn rút BHXH một lần dù Công đoàn cơ sở đã động viên. Việc làm bấp bênh trong khi chính sách BHXH thay đổi thường xuyên đã khiến NLĐ không an tâm. Vì vậy, tại thời điểm này, phương án 1 sẽ phù hợp hơn.

M.Chi - T.Nga