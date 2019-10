- BHXH TP HCM trả lời: Khoản 1 điều 43 Luật An toàn - Vệ sinh lao động quy định đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ, BNN là NLĐ tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h của khoản 1 điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 điều 2 của Luật BHXH. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 9 điều 123 Luật BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Căn cứ các quy định trên, NLĐ đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng đóng BHTNLĐ, BNN. Do đó, yêu cầu của NLĐ không có cơ sở để thực hiện.