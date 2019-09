Ông Đỗ Thành An, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Bình Phước, trả lời: Theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH, người lao động đến tuổi nghỉ hưu được xem xét nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian nâng lương thường xuyên theo quy định nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Vào thời điểm nghỉ hưu, bậc lương của ông Phụng là bậc cuối cùng và đã hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 7%. Do vậy, công ty không xét nâng lương cho ông là đúng quy định pháp luật.