Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát khó lường, để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, nhiều doanh nghiệp (DN) đã tính đến các phương thức cho nhân viên làm online tại nhà để phòng dịch. Đây là cách mà nhiều DN đồng hành với Chính phủ trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19.



Bảo đảm an toàn cho nhân viên

Nhằm bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng và người lao động (NLĐ) trong mùa dịch bệnh, Công ty TNHH Mạch Số Nét (quận Gò Vấp, TP HCM) đã cho 25 nhân viên của mình làm việc tại nhà và thực hiện việc báo cáo tiến độ công việc qua ứng dụng Zalo, họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Công ty nay chỉ còn 2 bảo vệ thay nhau trực để bảo đảm an ninh. "Là DN về công nghệ nên nhân sự tinh gọn, làm việc chủ yếu trên máy tính có kết nối internet nên khi dịch bệnh bùng phát và TP có chỉ thị hạn chế tụ tập nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, chúng tôi liền cho nhân viên ở nhà làm việc. May mắn sau 2 tuần anh em làm việc tại nhà, hoạt động công ty vẫn khá ổn, chỉ có vài thứ bất tiện như in ấn, giao nhận thư từ" - ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Công ty TNHH Mạch Số Nét, nói.

Ông Tú cho biết thêm hiện công ty vẫn bảo đảm thu nhập cho NLĐ, giữ nguyên lương và phụ cấp, song nếu tình hình kéo dài, có thể công ty phải tính toán lại các khoản phụ cấp để vượt qua những khó khăn do dịch gây ra.

Anh Lê Đức Thiện, Phó Phòng Đào tạo Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á, dù làm việc tại nhà nhưng anh vẫn mang đồng phục Ảnh: GIANG NAM

Chị Nguyễn Ngọc Loan, nhân viên tư vấn du học cho một công ty ở quận Bình Tân, TP HCM chia sẻ rằng từ sau kỳ nghỉ Tết, học sinh nghỉ học liên tục để phòng dịch, công việc của chị chuyển qua kênh online nên có lên công ty cũng chỉ làm việc online. Khi dịch bùng phát, ngay lập tức công ty cho toàn bộ nhân viên tư vấn được phép ở nhà làm việc. "Chúng tôi cũng làm việc từ 8 giờ sáng. Thay vì chào nhau khi gặp mặt tại công ty thì giờ chúng tôi chào nhau qua nhóm Zalo, tất cả công việc đều do trưởng nhóm điều phối qua ứng dụng và mọi người thực hiện nghiêm túc hằng ngày. Chỉ buồn là không được "tám" với đồng nghiệp mỗi buổi trưa như trước đây. Còn lại mọi việc đều ổn" - chị Loan nói.

Khảo sát một số DN khác, chúng tôi nhận thấy việc triển khai làm việc tại nhà khả quan hơn với những DN dưới 100 nhân sự. Các DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ khách hàng… dễ triển khai làm việc tại nhà hơn. Điều dễ nhận ra là các DN đều nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo của Chính phủ, UBND TP HCM về phòng chống dịch. DN cũng nhanh chóng đồng hành với cả nước chống dịch bằng cách bảo đảm an toàn cho chính nhân viên của mình.

Không ảnh hưởng đến chất lượng công việc

Được công ty cho làm việc tại nhà hơn 1 tuần nay, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, nhân viên dịch vụ khách hàng của Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam (quận 1, TP HCM), nhìn nhận công việc của chị vẫn trôi chảy vì chủ yếu trả lời email, chat với khách qua mạng xã hội nên việc thay đổi địa điểm làm việc không ảnh hưởng gì đến công việc đang thực hiện. "Chỉ khi nào cần ký các giấy tờ, tôi in rồi gửi vào công ty cho sếp ký. Tôi thấy làm việc online có nhiều tiện lợi, nhất là trong thời điểm bùng phát dịch bệnh. Lao động nữ như tôi có thời gian chăm con vì bé nghỉ học gần 2 tháng nay. Riêng chính sách lương bổng, phụ cấp công ty vẫn bảo đảm như trước đây" - chị Linh bày tỏ.

Chị Trần Thị Như Hoa, nhân viên của Công ty CP Truyền thông Đ.V (quận 3, TP HCM) 2 tuần nay cũng ở nhà làm việc. Theo chị Hoa, công ty của chị đã cho khoảng 70% nhân viên làm việc tại nhà. Các cuộc họp cũng thực hiện online qua ứng dụng Zoom. "Sau khi TP HCM ghi nhận ca nhiễm virus thứ 5 và tình hình phức tạp hơn, ban giám đốc công ty quyết định cho nhân viên một số bộ phận có nguy cơ lây bệnh được làm việc tại nhà, một số bộ phận khác vẫn đến công ty làm việc. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ca nhiễm mới khiến nhiều người có nguyện vọng làm việc ở nhà. Dù ở nhà nhưng gần như ai cũng làm việc tốt như ở công ty. Sáng thứ hai vừa qua, sếp còn tuyên dương phòng truyền thông làm việc tốt hơn làm ở văn phòng" - chị Hoa chia sẻ.

Chế độ làm việc tại nhà để phòng tránh tập trung đông người, nhất là các văn phòng, cao ốc đang được nhiều công ty áp dụng, trong đó có nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như: Prudential, Manulife, Generali... Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (quận 1, TP HCM) cho biết từ đầu tuần này, công ty áp dụng làm việc 50-50, chỉ cho khối nhân viên văn phòng ở trụ sở chính do tình hình dịch ở TP HCM đang diễn biến phức tạp, nghĩa là mỗi phòng ban đều phải bảo đảm 50% quân số. Việc áp dụng này giúp giảm thiểu rủi ro lây lan trong mùa dịch nhưng vẫn bảo đảm công việc trôi chảy. "Tuy nhiên, việc tiếp tục áp dụng mô hình làm việc 50-50 sẽ được điều chỉnh tùy vào diễn biến của dịch bệnh" - đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, nói và cho biết thêm trong khi làm việc tại nhà, mọi chính sách phúc lợi cho nhân viên vẫn được bảo đảm như bình thường.

Ở công ty tôi, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho NLĐ, ban giám đốc cho nhân viên làm việc online tại nhà từ đầu tháng 3. Nhân viên thường xuyên trao đổi với người quản lý nên chất lượng công việc vẫn bảo đảm” - anh Hồ Văn Tính, nhân viên IT một công ty phần mềm tại quận 12, TP HCM - bộc bạch.

