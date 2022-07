Sáng 29-7, LĐLĐ TP HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022). Chương trình có sự tham gia của đại diện các ban ngành, đoàn thể, tập thể Thường trực LĐLĐ TP và đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách TP.



Nêu cao vai trò tiên phong

Tại chương trình, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, thay mặt gần 1,4 triệu cán bộ Công đoàn, đoàn viên TP ôn lại những truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân (CN) trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Ông Trung nhấn mạnh lịch sử mãi mãi ghi dấu mốc son quan trọng cách đây 93 năm, Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ ra đời, trở thành bước ngoặt lịch sử trong phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống đế quốc phong kiến của giai cấp CN và người lao động (NLĐ) Việt Nam. Trong đó, TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM mãi mãi tự hào là một trong những cái nôi phong trào đấu tranh của giai cấp CN, nơi người CN ưu tú Tôn Đức Thắng thành lập tổ chức Công hội bí mật để tập hợp, giác ngộ và lãnh đạo CN đấu tranh làm cách mạng, đánh dấu một bước trưởng thành từ tự phát lên tự giác, thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ, dân sinh của các tầng lớp nhân dân TP. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Công đoàn TP đã phát triển lớn mạnh không ngừng. Từ 233 Công đoàn cơ sở với 80.000 đoàn viên vào thời điểm năm 1975, đến nay Công đoàn TP quản lý 19.897 Công đoàn cơ sở với gần 1,4 triệu đoàn viên. Phát triển mạnh mẽ về số lượng, các cấp Công đoàn TP không ngừng phát huy năng động, sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ TP nêu cao vai trò tiên phong, xây dựng giai cấp lớn mạnh, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung.

Lãnh đạo LĐLĐ TP trao Giải thưởng 28/7 cho bà Nguyễn Như Dự Thuyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP HCM. Ảnh: NGUYỄN NAM

Cũng từ các phong trào ấy, có hàng ngàn CN đạt danh hiệu "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", hàng trăm kỹ sư, CN đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng, nhiều cá nhân đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Linh. Việc chăm lo cho NLĐ cũng ngày càng được mở rộng về đối tượng, chất lượng được nâng cao hơn qua các chương trình thiết thực như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; tạo việc làm và hỗ trợ CN vay vốn, thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP; các chương trình "Tấm vé nghĩa tình"; "Mái ấm Công đoàn"; tặng sổ tiết kiệm; "Trái tim nghĩa tình"; chương trình "Vì lợi ích đoàn viên"… ngày càng mở rộng đã tiếp sức cho nhiều gia đình CN vượt lên số phận, ổn định cuộc sống. Vừa chủ động chăm lo, Công đoàn TP vừa kiên trì tham gia xây dựng chế độ chính sách để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, góp phần quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid 19 vừa qua, lực lượng cán bộ, đoàn viên Công đoàn, NLĐ TP đã có những đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả để vượt qua giai đoạn khó khăn, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội TP đạt được một số kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022. "Chúng ta tự hào về những truyền thống vẻ vang, tuy nhiên, trước những chuyển biến và đòi hỏi của tình hình mới, Công đoàn TP phải đổi mới thực chất về cả tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ" - ông Trung nhấn mạnh.

Trưởng thành trong gian khó

Kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ cán bộ Công vận, Công đoàn, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Công đoàn TP không ngừng trau dồi về kiến thức và dồn hết tâm huyết để bảo vệ, chăm lo, cho đoàn viên NLĐ. Để ghi nhận sự đóng góp ấy, năm 2009, LĐLĐ TP thành lập Giải thưởng 28/7 dành cho chủ tịch Công đoàn cơ sở nhằm khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của các thủ lĩnh Công đoàn tại cơ sở. Năm nay, Giải thưởng 28/7 tiếp tục vinh danh 13 cá nhân xuất sắc. Họ là những chủ tịch nghiệp đoàn, Công đoàn cơ sở tiêu biểu, luôn toàn tâm, toàn ý để chăm lo cho cuộc sống NLĐ.

Trong đó, bà Đặng Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Worldon (KCN Đông Nam, huyện Củ Chi), là một điển hình. Trở thành chủ tịch Công đoàn tại một doanh nghiệp (DN) có 13.000 lao động, nhất là vào thời điểm cả DN và Công đoàn cơ sở vừa mới hình thành chưa đến 1 năm, bà Quyên đã phải rất nỗ lực để lèo lái Công đoàn trở nên vững mạnh với các hoạt động phong phú, được NLĐ và DN công nhận. Trong đó, bà đặc biệt chú trọng đến việc tham mưu xây dựng các chính sách phúc lợi, giúp NLĐ có cuộc sống tốt hơn. Đơn cử như ngoài lương tháng 13, CN được thưởng tăng thêm nếu quay lại làm việc sau Tết (mức thưởng trung bình là 7 triệu đồng/người); được hưởng tối đa 14 ngày phép năm nếu làm đủ 12 tháng… Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, bà Quyên đã cùng Công đoàn cơ sở phối hợp với DN chăm sóc chu đáo cho NLĐ như tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ lương cho CN tạm ngưng việc hay chủ trương tăng thu nhập cho CN làm việc "3 tại chỗ"… Nhìn lại hành trình hơn 6 năm làm công tác Công đoàn, bà Quyên chia sẻ: "Trở thành cán bộ Công đoàn giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều, khiến cuộc sống thêm ý nghĩa, nhất là khi những hoạt động của Công đoàn đem lại những lợi ích thiết thực cho CN"

Tương tự, Giải thưởng 28/7 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bà Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Swiss Post Solutions (quận 12). Là CN trực tiếp sản xuất kiêm nhiệm công tác Công đoàn, bà An đã phải vượt qua nhiều trở ngại để vừa hoàn thành công việc vừa chăm sóc tốt cho NLĐ. Với ưu thế luôn am hiểu, sâu sát đời sống NLĐ, trong quá trình làm chủ tịch Công đoàn, bà An đã tham mưu cho DN nhiều chính sách chăm lo phù hợp cho NLĐ như chế độ nghỉ mát, phụ cấp cho người khuyết tật; mua bảo hiểm sức khỏe cho NLĐ và người thân của họ hay tổ chức phong trào, hoạt động phù hợp với nguyện vọng của NLĐ. Từ đó, hoạt động Công đoàn tại đơn vị thu hút đông đảo NLĐ tham gia.

Tin tưởng vào hoạt động của Công đoàn, ban giám đốc đã đồng ý dành cho chị 3 ngày phép mỗi tháng để tham gia, tổ chức các hoạt động của Công đoàn. "Tôi trở thành cán bộ Công đoàn vì lý do duy nhất là không muốn phụ sự kỳ vọng của NLĐ. Tuy nhiên, được nhận Giải thưởng 28/7, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi những cố gắng của mình được công nhận" - bà An tâm sự.