Một tháng nay, từ khi mái ấm nhỏ của gia đình mình được Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) hỗ trợ xây sửa lại, cuộc sống vợ chồng anh Hồ Minh Lý - chị Nguyễn Thị Lành (xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã có nhiều đổi thay. Mỗi khi mưa to gió lớn, anh chị không phải tất bật chạy hết góc này đến góc khác hứng nước dột, cũng không còn cảnh cả nhà 6 người ngồi co ro một chỗ không dám ngủ.



Niềm vui an cư

Mái nhà CEP hoàn thành đúng 1 tháng, gia đình anh Lý đón tiếp những vị khách đặc biệt là các lãnh đạo CEP đến thăm. Lý cho biết nhờ 60 triệu đồng CEP hỗ trợ, anh đã sửa chữa toàn bộ căn nhà dột nát của mình, không còn lo mưa nắng.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, tặng thẻ BHYT cho người lao động nghèo

Trước đây, mỗi khi trời mưa, nhìn các con cầm thau to, thau nhỏ chạy theo cha mẹ hứng nước mà người ướt đẫm, anh Lý xót lắm nhưng lực bất tòng tâm. Từ khi kết hôn, vợ anh sinh liền 4 con gái, lớn nhất mới 7 tuổi, bé nhất chỉ 6 tháng nên chỉ có thể ở nhà chăm con. Một mình anh làm lụng đủ nghề, từ phụ hồ đến đánh bắt tôm cá, ai thuê gì cũng không từ chối, chỉ mong đủ tiền nuôi sống gia đình. Nhà cửa chắp vá, dột nát, anh cũng đành chịu.

Thời gian đầu, anh Lý tìm đến CEP với mục đích vay vốn để trang trải cuộc sống. Do vậy, khi được Chi nhánh CEP Cao Lãnh thông báo sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng sửa nhà, anh vẫn không tin đó là sự thật. "CEP đã giúp tôi có được mái nhà vững chãi, không còn phải lo mưa nắng. Ân tình này tôi sẽ nhớ mãi" - anh bày tỏ.

Chia sẻ niềm vui an cư với vợ chồng anh Lý, ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP, chúc gia đình anh sớm thoát khỏi khó khăn và nuôi dạy con thật tốt. "Trong tương lai, CEP vẫn sẽ luôn đồng hành với vợ chồng anh thông qua các chương trình Học bổng CEP, hỗ trợ vốn vay" - ông cho biết.

Tiếp sức kịp thời

Không chỉ mang đến niềm vui an cư cho gia đình anh Lý, trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp vào giữa tháng 8-2022, CEP còn ươm mầm hy vọng cho rất nhiều người lao động nghèo thông qua chương trình Chuyến xe "CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và người lao động vượt khó do Covid-19".

Hàng trăm khách hàng khó khăn và con em họ đã đón nhận những niềm vui bất ngờ như: được hỗ trợ vốn vay, tặng kinh phí sửa chữa nhà ở, học bổng CEP, sổ tiết kiệm dự phòng rủi ro, nhu yếu phẩm, BHYT… với số tiền trên 466 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (ngụ phường 6, TP Cao Lãnh) là một trong số đó.

Nhận phần quà có giá trị lên đến 51,8 triệu đồng - gồm khoản tiền trả nợ tín dụng đen (5 triệu đồng), sổ tiết kiệm dự phòng rủi ro (20 triệu đồng) cùng rất nhiều nhu yếu phẩm và một chiếc xe máy làm phương tiện đi làm… - bà Tuyết rưng rưng không nói nên lời. Đó là niềm an ủi, động viên lớn nhất mà bà có được từ khi mất đi người con trai duy nhất cách đây 3 tháng.

Năm nay mới 48 tuổi nhưng bà Tuyết đã trải qua rất nhiều bất hạnh. Kết hôn được 3 năm thì hôn nhân đổ vỡ, một mình bà làm lụng nuôi con và chăm sóc mẹ già. Không nghề nghiệp, bà đành chọn công việc phụ hồ nặng nhọc để kiếm sống. Suốt những năm qua, bà luôn cố gắng làm việc, không dám nghỉ ngày nào, toàn bộ hy vọng dồn hết vào con. Thế nhưng, tai họa ập đến khi người con trai của bà bị viêm phổi nặng do triệu chứng hậu Covid-19, không được cứu chữa kịp thời nên đã ra đi vĩnh viễn.

Mất con, bà Tuyết suy sụp về tinh thần, túng quẫn về vật chất. Thời điểm ấy, bà rất khó khăn, đến tiền mai táng cho con cũng phải cắn răng vay nóng bên ngoài. "Phần quà của CEP giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau mất con, Giờ tôi chỉ còn mẹ và sống vì mẹ" - bà Tuyết nghẹn ngào.

Thời gian qua, những chuyến xe "CEP chia sẻ yêu thương" đã vượt nhiều nẻo đường để đến tận nơi tiếp sức cho hàng ngàn người lao động. Đó là những khách hàng không may mất đi người thân do Covid-19; người nghèo bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm bởi đại dịch tại các tỉnh, thành như TP HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre… Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện đến tháng 11-2022, với mục tiêu tiếp sức khoảng 66.000 khách hàng, giúp họ vươn lên sau dịch bệnh.