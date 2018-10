Lao động nữ dệt may phải chủ động thích ứng

10/10/2018 22:43

Tại buổi lễ, ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam, cho biết lao động nữ (LĐN) hiện nay chiếm 70% lao động ngành dệt may và có nhiều đóng góp cho ngành. Bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, LĐN là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do vậy, LĐN phải chủ động nâng cao trình độ chuyên môn để tăng khả năng thích ứng với công nghệ mới.



Các cán bộ Công đoàn và người lao động tham gia trò chơi tập thể

Dịp này, các cán bộ CĐ và lao động tiêu biểu tham gia chương trình huấn luyện "Thấu hiểu và gắn kết". Chương trình đã chia sẻ các kỹ năng làm việc nhóm, cách tăng năng suất lao động, cách gắn kết giữa đồng nghiệp với nhau...

Tin-ảnh: H.Đào