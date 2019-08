Tối ngày 28-8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã tiếp tục xuống làm việc với đại diện công nhân lao động công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để chỉ đạo giải quyết các tồn tại, đồng thời công bố Quyết định thành lập Tổ công tác của thành phố hỗ trợ Công ty giải quyết các vướng mắc, khó khăn và đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng làm việc với đại diện công nhân lao động công ty TNHH KaiYang Việt Nam

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tùng đã có buổi đối thoại với công nhân tại trụ sở quận Kiến An để nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động, buổi chiều họp với các ngành để tìm phương hướng giải quyết phù hợp nhất sau khi ban giám đốc mới của công ty này rút lui.



Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng và đại diện các sở ngành đã thông báo chính thức kết luận của Chủ tịch tại cuộc họp với công nhân Công ty sáng 28-8 và cuộc họp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết các tồn tại của Công ty vào chiều 28-8 để công nhân Công ty nắm được.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông báo hiện nay về tình trạng pháp lý, công ty vẫn đang trong tình trạng hoạt động, chưa làm các thủ tục phá sản, chấm dứt thực hiện Dự án. TP Hải Phòng yêu cầu các bộ phận của công ty không tiếp tục tổ chức sản xuất, chỉ thực hiện việc xuất hàng, thu tiền về trong trường hợp bên mua hàng chấp nhận trả tiền; đồng thời cùng TP giải quyết các tồn tại.

Ông Nguyễn Văn Tùng đề nghị các cán bộ, nhân viên công ty, đặc biệt là những người được tham gia Tổ công tác của TP cần tuyệt đối thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà Chu Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Bà Chu Thị Kim Oanh khi xử lý công việc cần xin ý kiến của UBND TP đối với tất cả các vấn đề liên quan; yêu cầu công ty giữ nguyên các tài liệu, hồ sơ, đặc biệt là các tài liệu trong máy tính công ty để giải quyết chế độ cho hơn 2.000 công nhân.

"Nếu ai vi phạm sẽ yêu cầu Công an TP xem xét trách nhiệm để xử lý" - ông Tùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với đại diện công nhân

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị công nhân yên tâm, tin tưởng, TP sẽ giải quyết trên cơ sở ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đề nghị công nhân không đến trụ sở công ty tụ tập gây mất an ninh trật tự; TP giao Công an TP thực hiện ghi hình, nếu công nhân nào vi phạm, sau này sẽ không giải quyết các chế độ chính sách.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng thông báo đến đại diện công nhân về việc TP đang chỉ đạo đơn vị liên quan làm việc với các ngân hàng và công ty đối tác xuất hàng để sớm có kinh phí chi trả lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phúc lợi cho người lao động. Trong trường hợp không thể sớm có kinh phí từ nguồn hàng còn lại của công ty, TP sẽ tạm ứng chi trả và sẽ thu hồi lại của công ty sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc chấm dứt hoạt động dự án.

Tổ công tác hỗ trợ Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam giải quyết các tồn tại do ông Trần Việt Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng với sự tham gia của các lực lượng Công an TP, UBND quận Kiến An, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội TP, hải quan, thuế… và một số cán bộ của Công ty KaiYang, đại diện các ngân hàng để giải quyết các tồn đọng về hàng hoá xuất khẩu, hoàn thuế, bảo vệ và thanh lý tài sản công ty…

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 12-8, hơn 2.400 công nhân đến làm việc thì phát hiện Tổng Giám đốc Công ty KaiYang là Huang Shang Che cùng 17 cán bộ, nhân viên kỹ thuật người Đài Loan đã "biến mất". Trước ngày 11-8, công nhân của Công ty làm việc không có dấu hiệu bất thường.

Thời điểm đó, NLĐ chưa được thanh toán tiền lương tháng 7 (theo đúng lịch sẽ thanh toán vào 10-8, BHXH mới được chốt đến năm 2018.

Đến ngày 19-8, ban lãnh đạo mới Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đã ra mắt công nhân lao động và DN hoạt động trở lại.

Trao đổi với NLĐ, bà Jenny Koo, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, cùng 2 lãnh đạo trực tiếp điều hành là ông Chiu Ming Qing và Xu Jian Fu đã cam kết sẽ thanh toán trước 50% tiền lương tháng 7-2019 cho NLĐ trong tuần này, số còn lại thanh toán trong tuần sau (trước 31-8). Các chế độ khác công ty thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam.

Để tháo gỡ khó khăn cho DN, ngày 26-8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì cuộc họp cùng với các ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng cho Công ty KaiYang xuất lô hàng trong kho để đảm bảo thời gian giao cho khách hàng, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đầy đủ 100% tiền hàng trước khi xuất hàng rời khỏi Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng NN-PTNT và ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng thống nhất về tỷ lệ thu tiền hàng của mỗi bên, nhưng phải đảm bảo chuyển một phần tiền hàng thu được để Công ty KaiYang trả 50% lương tháng 7-2019 cho NLĐ.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo Cục Thuế Hải Phòng khẩn trương thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng của DN với đề nghị ưu tiên sử dụng kinh phí theo thứ tự là trả lương NLĐ, BHXH và thu hồi nợ đến hạn, đồng thời đề nghị Hải quan Hải Phòng xem xét, tiếp tục thông quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu của đơn vị theo quy định; Giao công an TP và UBND quận Kiến An nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự… trên địa bàn.