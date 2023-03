Liên quan 2 phương án rút BHXH một lần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất trong dự thảo, đa số đại biểu đồng thuận chọn phương án 1 (giữ nguyên quy định hiện hành). Cụ thể: sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, người lao động (NLĐ) sẽ được rút BHXH một lần. Theo các đại biểu, đời sống của đa số NLĐ còn khó khăn, nếu chẳng may mất việc làm thì khoản trợ cấp này sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề trước mắt. Do vậy, Luật BHXH cần sửa theo hướng tôn trọng quyền lựa chọn của NLĐ.



Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Về độ tuổi nghỉ hưu, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật cần tính toán hợp lý bởi điều kiện làm việc, thu nhập của NLĐ ở các ngành, nghề có sự khác biệt rất lớn. Nguyên tắc của BHXH là đóng - hưởng. Do vậy, lương hưu phải giúp NLĐ ổn định cuộc sống, bớt phụ thuộc vào con cháu.