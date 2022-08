Mới đây, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và chính quyền quận Hamyang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình kết nghĩa giữa Nam Trà My và Hamyang, nhằm tạo việc làm và thu nhập cho lao động miền núi Nam Trà My.



Thu nhập tối thiểu 30 triệu đồng/tháng

Ông Võ Như Sơn Trà, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My, cho biết theo thỏa thuận hợp tác, UBND huyện Nam Trà My sẽ tuyển chọn và phái cử lao động của địa phương đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại quận Hamyang; chính quyền quận Hamyang là cơ quan thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý người lao động (NLĐ) do huyện phái cử sang.

Theo ông Trà, 2 địa phương dựa trên nhu cầu phái cử NLĐ và tiếp nhận NLĐ từ huyện Nam Trà My sẽ đàm phán kỹ lưỡng để thống nhất, ký kết các phụ lục, trong đó quy định cụ thể các nội dung về đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn; chế độ đối với NLĐ (bao gồm thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phí đào tạo tiếng Hàn và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, phí làm hộ chiếu, thị thực, bảo hiểm, khám chữa bệnh…), phù hợp với quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam và Hàn Quốc. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thông tin trong cộng đồng dân cư về kế hoạch của thỏa thuận này và hiện đã có hơn 40 người đăng ký sang Hamyang làm việc.

"Dự kiến, tháng 11 tới, Nam Trà My sẽ đưa 21 lao động đầu tiên sang Hamyang. Theo thỏa thuận, tại đây lao động làm việc được trả mức lương hơn 9.000 won/giờ, tối thiểu 224 giờ/tháng. Tính ra, thu nhập của mỗi lao động trên 2 triệu won/tháng (hơn 36 triệu đồng), trừ chi phí ăn ở thì còn khoảng 30 triệu đồng/tháng, chưa kể làm thêm" - ông Trà nói.

Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân huyện Nam Trà My. Ảnh: VÕ NHƯ

Cơ hội thoát nghèo

Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My, với các chính sách từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hay Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, NLĐ được hỗ trợ gần như toàn bộ chi phí như: học kỹ năng, giao tiếp, tiền ăn trong thời gian học, làm hộ chiếu, kê khai lý lịch tư pháp, khám sức khỏe… Hiện huyện đang hỗ trợ cho NLĐ vay 36 triệu đồng/người để ký quỹ, một phần mua vé máy bay, bảo hiểm. Số tiền ký quỹ này sẽ hoàn lại sau khi họ trở về quê.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết Nam Trà My và Hamyang ký thỏa thuận hợp tác đưa lao động sang làm việc xuất phát từ nhu cầu của hai bên. Trong khi hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều lao động nhàn rỗi thì tại Hamyang rất thiếu nguồn lao động nông thôn. Qua trao đổi, lao động sang Hamyang chủ yếu làm các công việc không quá nặng như: trồng/thu hoạch hành tây, hái nho, táo hoặc làm công việc tại các trang trại nông nghiệp công nghệ cao.

Công việc không đòi hỏi lao động phải có tay nghề, chỉ cần siêng năng, chịu khó là có thể kiếm được thu nhập cao. "Theo thỏa thuận, mỗi năm huyện Nam Trà My sẽ tổ chức 2 đợt, đưa khoảng 100 - 150 lao động sang Hamyang, mỗi đợt làm việc 5 tháng. Nếu thực hiện tốt thỏa thuận này, đây sẽ là cơ hội tốt để người dân có thêm thu nhập, tiến tới thoát nghèo" - ông Dũng đánh giá.