Bên cạnh đó, đã có nhiều DN sản xuất thuộc châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang tìm hiểu thị trường để đầu tư xây nhà máy và phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường phía Nam. Do quỹ đất tại TP HCM không còn nhiều nên dự kiến họ sẽ mở rộng sản xuất ở các KCN mới tại các tỉnh, thành như: Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Cần Thơ. Cũng theo Navigos Search, trong năm 2021, do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khiến ngành công nghệ thông tin trì hoãn trong tuyển dụng, song vẫn có nhiều DN đang có nhu cầu phát triển rất lớn với kế hoạch tuyển dụng 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin.



Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin rất lớn trong năm 2021

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đang có kế hoạch tuyển dụng số lượng lớn, nhất là các vị trí quan hệ khách hàng, mảng công nghệ, dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, nhiều DN bảo hiểm nhân thọ ký được các hợp đồng độc quyền với các ngân hàng thương mại nên họ đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn làm việc toàn thời gian.