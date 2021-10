Theo đó, doanh nghiệp (DN) mảng năng lượng tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm về nhu cầu tuyển dụng trong quý IV-2021. Dịch đã khiến nhiều nhà máy, DN phải đóng cửa tạm thời dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu sử dụng năng lượng. Việc phải cắt giảm công suất phát điện lên lưới từ 50% đến 70% khiến các DN trong mảng năng lượng gặp rất nhiều khó khăn. Navigos ghi nhận việc sụt giảm nhu cầu tuyển dụng cũng như mức chi trả thấp hơn cho các vị trí trong ngành năng lượng thời gian qua. Một số DN có nhu cầu tuyển dụng nhưng không tuyển được nhân sự do mức lương DN đang trả thấp hơn so với thị trường. Nhiều DN ngành hàng tiêu dùng nhanh và bán lẻ sẽ hoãn tuyển dụng và ngừng tuyển trong quý IV/2021. Nguyên nhân chủ yếu do DN tập trung phòng chống dịch nên hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn hoặc chủ duy trì ở mức thấp. Trong quý IV, các DN trong ngành bán lẻ đang dần mở cửa trở lại, dự báo nhu cầu tuyển dụng có chiều hướng tăng nhẹ vào đầu năm 2022.



Các ngân hàng đang chạy đua chuyển đổi số nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao vẫn tăng. Không chỉ các ngân hàng có quy mô lớn, các ngân hàng nhỏ hơn và một số công ty chứng khoán cũng đã lên kế hoạch và đầu tư cho việc chuyển đổi, thành lập các ban dự án/khối chuyển đổi. Theo đó, nhu cầu nhân sự các cấp cho các vị trí công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt là các vị trí phát triển ứng dụng, phát triển công nghệ, quản trị chuyển đổi, quản trị và phân tích dữ liệu, marketing và kinh doanh trên nền tảng số.