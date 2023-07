Theo đó, cả nước có 52,3 triệu người tham gia thị trường lao động (tăng 100.000 người so với quý I). Song, cũng có 1,07 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp (tăng 25.400 người so với quý I). Tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên chiếm cao nhất với 7,41%, khu vực thành thị 2,75%, độ tuổi lao động thiếu việc làm 940.700 người (tăng 54.900 người so với quý trước).

Theo Bộ LĐ-TB-XH, các nghề tuyển dụng nhiều nhất như: kế toán, nhân viên hành chính văn phòng, kỹ sư công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng và quảng cáo - marketing (tiếp thị). Những nhóm ngành được nhà tuyển dụng săn tìm là thông tin truyền thông, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, bán buôn bán lẻ - sửa chữa xe, hành chính và dịch vụ hỗ trợ…



Dự báo ngành sản xuất trang phục sẽ giảm lao động trong quý III/2023

Bộ LĐ-TB-XH dự báo trong quý III, 3 ngành có nhu cầu tăng việc làm là dịch vụ ăn uống (tăng 114.000 người), bán buôn (105.000 người), sản xuất thiết bị điện (69.700 người). Trong khi đó, một số ngành sẽ tiếp tục giảm nhiều việc làm như: sản xuất trang phục (dự kiến giảm 123.000 người); nông nghiệp và hoạt động dịch vụ (78.000 người); bán lẻ (32.000 người).