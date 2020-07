Trước đây hằng năm có khoảng 600.000 - 700.000 người đăng ký hưởng chế độ BHXH một lần, thì 6 tháng đầu năm đã có 391.000 người đăng ký hưởng chế độ, với số tiền chi trả là 14.774 tỉ đồng (tăng 5% về số người và tăng 18% về số tiền hưởng so với cùng kỳ năm 2019).



Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2020, tỉ lệ thất nghiệp trên cả nước là 2,26%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 1,99%. Tính đến hết quý II/2020, số người thất nghiệp tăng lên khoảng 1,5 triệu người, tăng 200.000 người so với quý I/2020.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, BHXH Việt Nam đã phối hợp các bên liên quan điều tra khảo sát các DN.

Trong số 16 triệu đối tượng ngành đang phục vụ, tính đến ngày 24-6 đã có hơn 1,7 triệu người trong diện các đơn vị, DN trực tiếp báo giảm và chốt sổ BHXH. Trong đó, lĩnh vực sản xuất may mặc, da giày là hơn 594.000 người; sản xuất nông nghiệp, thủy sản là hơn 108.000 người; vận tải, hàng không, đường bộ, đường thủy 56.000 người; nhà hàng, khách sạn, du lịch là 150.000 người; văn hóa, thể thao là gần 70.000 người và các lĩnh vực khác là trên 700.000 người.

"Tính đến ngày 24-6, trong tổng số 16 triệu đối tượng tham gia BHXH đã giảm đi 1,7 triệu người - đây là con số tương đối lớn" - ông Ánh lo ngại.

Về số người tham gia BHXH, lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng cho biết hiện cả nước có khoảng 15,8 triệu người tham gia, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2019, giảm 604.000 và chưa đạt được số lượng người tham gia BHXH bắt buộc của năm 2019.

Trong khi đó, hiện số người tham gia trên cả nước khoảng 13,4 triệu người, tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng giảm khoảng 700.000 người so với năm 2019. Hiện cả nước có 85,5 triệu người tham gia BHYT, tăng 0,81% so với cùng kỳ năm 2019, song giảm 517.000 người so với cuối năm 2019.

Theo ông Ánh, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 và giảm sâu so với cuối năm 2019, khoảng 600.000 - 700.000 người, tương đương khoảng 6%; trong đó ảnh hưởng nặng nhất và nhiều nhất là khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khối này được dự báo là sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.

"Trong 1,7 triệu người đã được các đơn vị, DN báo giảm 6 tháng đầu năm, đã có 1,1 triệu người chốt sổ. Trong số này sẽ có người tiếp tục tham gia tại các đơn vị khác nhưng cũng có những người sẽ sử dụng số sổ đã chốt này để 1 năm sau nhận chế độ. Điều này cho thấy số lượng người nhận BHXH một lần tăng gấp đôi so với hằng năm" - ông Ánh nhận định.