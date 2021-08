Do dịch Covid-19 ngày càng phức tạp nên từ tháng 5-2021, ông Nguyễn Văn Sinh (72 tuổi; cán bộ hưu trí ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Ông Sinh cho biết đến kỳ chi trả, ngân hàng tự động chuyển vào tài khoản thay vì phải đến điểm phát lương hưu đúng ngày, đúng giờ như trước. "Những lúc dịch bệnh như thế này tôi mới thấy việc nhận lương qua thẻ ATM là an toàn, thuận tiện. Với công nghệ hiện đại, tôi chỉ cần ngồi nhà vẫn có thể kiểm soát được số tiền, chuyển khoản, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn... thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc điện thoại di động" - ông Sinh nói.



Bảo đảm an toàn cho người hưởng

Trước đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã ký văn bản gửi BHXH TP, Bưu điện TP và UBND các quận, huyện, thị xã về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8-2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Tổng số tiền chi trả trong đợt này là hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, TP thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho 985 người hưởng với số tiền gần 17.200 tỉ đồng và chi trả tiền mặt cho 278 người hưởng tại nhà riêng với số tiền hơn 3.675 đồng.

Cán bộ BHXH TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn mở thẻ ATM cho cán bộ hưu trí. Ảnh: THU HẰNG

Với phương thức này, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm được an toàn và giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người lao động (NLĐ) hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho NLĐ... Phương thức chi trả này cũng bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định. Còn với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, giảm bớt áp lực, thời gian trong tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động.

Hỗ trợ chi phí mở tài khoản

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết ngành đặt mục tiêu đến hết năm 2021 có khoảng 40% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 70% người nhận các chế độ BHXH một lần, 95% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Trên cơ sở chỉ tiêu được Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đã giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2021 cho BHXH các tỉnh.

Thời gian qua, ngành BHXH đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phát triển người hưởng qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn. Để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản thẻ ATM, cơ quan BHXH hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài khoản cá nhân lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng (nếu có). Trước đó, BHXH Việt Nam đã đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN nhận tiền qua tài khoản cá nhân (giảm phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt, các giao dịch đều được giảm hoặc miễn phí); tăng cường lắp đặt mở rộng hệ thống trụ ATM, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa để NLĐ, người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng, hiệu quả; cung cấp đủ lượng tiền; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy ATM. Theo quy định, từ năm 2021, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải chi trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho NLĐ nếu người sử dụng lao động trả lương cho NLĐ qua tài khoản cá nhân của NLĐ mở tại ngân hàng.

Trong bối dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, BHXH một số địa phương phối hợp bưu điện tăng cường vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ hình thức nhận tiền mặt sang nhận qua tài khoản, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại được tiếp cận tại các điểm chi trả để người hưởng mở tài khoản ATM. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền tính ưu việt của nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho người hưởng khi xảy ra các sự cố bất khả kháng liên quan diễn biến dịch Covid-19.