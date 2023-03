Qua khảo sát từ hơn 200 nhà tuyển dụng, cho thấy trong năm nay có 81,5% dự định tăng số lượng nhân viên IT và gần 20% cho biết đang có nhu cầu tuyển thêm hơn 50%. Trong khi mức lương trong ngành IT năm nay được dự báo ít thay đổi so với năm 2022, bởi 44,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho hay không có kế hoạch tăng lương, thậm chí còn giảm lương đối với nhân sự lĩnh vực này. Tuy nhiên, kỹ sư IT có kinh nghiệm từ 3-4 năm đang được săn đón nhiều nhất. Trong đó, các vị trí có nhu cầu cao như: Back-end Developer (lập trình viên Back-end), Front-end Developer (lập trình viên Front-end), Full-stack Developer (lập trình viên Full-stack)…



Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IT có kinh nghiệm 3-4 năm tăng mạnh

Cũng theo khảo sát, xu hướng làm việc hybrid (kết hợp làm việc tại công ty và tại nhà) tiếp tục là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong năm 2023. Trung bình các nhân sự IT có thể làm việc tại nhà từ 2-3 ngày/tuần.