Theo đó, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội trao 465 túi "An sinh Công đoàn" gồm các mặt hàng thiết yếu: gạo, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa... để hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ các đơn vị tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông...



LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn ưu tiên nguồn tài chính Công đoàn và kêu gọi từ nguồn xã hội hóa tăng cường các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp bằng kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch Covid-19; đặc biệt là công nhân (CN) các KCN-KCN, CN các khu nhà trọ phải nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động vì dịch bệnh. Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức ít nhất 1"Siêu thị 0 đồng" hoặc bố trí ít nhất 1 "Xe buýt siêu thị 0 đồng" hằng ngày để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, Công đoàn các cấp phối hợp với các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở, Ủy ban MTTQ và chính quyền các cấp khẩn trương rà soát CN có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; với mức hỗ trợ mỗi túi "An sinh Công đoàn" gồm: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm không quá 200.000 đồng/lao động.

* Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng vừa phối hợp với LĐLĐ quận Liên Chiểu tặng 800 phần quà là nhu yếu phẩm (500.000 đồng/phần) cho CN khó khăn tại khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh. Sắp tới, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng sẽ phối hợp với LĐLĐ quận Sơn Trà và LĐLĐ quận Cẩm Lệ tặng 1.200 phần quà tương tự cho CN khó khăn tại các tổ tự quản, khu phong tỏa và khu cách ly.