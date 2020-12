Mức thưởng Tết dương lịch cho người lao động (NLĐ) ở loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu cao nhất là 1 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước có mức thưởng cao nhất 5 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; DN dân doanh mức thưởng cao nhất 47 triệu đồng, thấp nhất 30.000 đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mức thưởng cao nhất là 24,5 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.



Theo đánh giá của Sở LĐ-TB-XH TP Hải Phòng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các DN gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chi thưởng Tết cho NLĐ thấp hơn nhiều so với năm 2019. Tiền thưởng Tết dương lịch bình quân 360.000 đồng/người (bằng 96% so với năm 2019). Tiền thưởng Tết Tân Sửu bình quân 5,9 triệu đồng/người (bằng 45% so với năm 2019).

* Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị, trong 60 DN có kế hoạch thưởng Tết dương lịch năm 2021, mức cao nhất là 5 triệu đồng/người tại một DN FDI. Mức thưởng Tết Tân Sửu 2021 cao nhất là 94 triệu đồng/người thuộc một chi nhánh công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, theo kết quả khảo sát từ 136 DN, chi nhánh DN và hợp tác xã trên địa bàn, tiền lương cao nhất trả cho NLĐ trong năm 2020 là 133 triệu đồng/tháng; mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các DN được khảo sát là 7,36 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 560.000 đồng so với năm 2019), không có DN nợ lương của NLĐ.

* Ngày 31-12, ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) ngành Dệt may Việt Nam, cho biết thưởng Tết Tân Sửu năm 2021 tại các DN ngành dệt may bình quân là 1,5 tháng lương (khoảng 13 triệu đồng, bằng 90% so với thưởng Tết năm 2020), thấp nhất là 1 tháng lương, cao nhất là 3 tháng lương. Dưới tác động của dịch Covid-19, ngành dệt may Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong bảo đảm việc làm cho NLĐ. Mức thu nhập bình quân toàn ngành năm 2020 vào khoảng 8,05 triệu đồng/người/tháng (giảm 4,5% so với 2019). CĐ ngành và Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm công tác từ thiện xã hội và chăm lo cho đoàn viên, NLĐ hơn 45,5 tỉ đồng bao gồm hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ NLĐ miền Trung gặp bão lũ và chăm lo dịp Tết Tân Sửu 2021...

Chương trình “Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” 2020 do Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam tổ chức Ảnh: NGÂN HÀ

Dịp Tết Tân Sửu, CĐ Dệt may Việt Nam sẽ tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam với nhiều hoạt động: tặng quà cho công nhân khó khăn, bán hàng giảm giá, biểu diễn văn nghệ…