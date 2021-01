Trong đó, khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người, thấp nhất là 750.000 đồng/người. Loại hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, thấp nhất là 550.000 đồng/người. Khối DN dân doanh, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, thấp nhất là 700.000 đồng/người. Công ty có CP vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, thấp nhất là 650.000 đồng/người.



- Đến chiều 4-1, đã có 82 DN trên địa bàn tỉnh Bình Định báo cáo thưởng Tết nguyên đán 2021. Ở khối DN nhà nước, mức thưởng cao nhất là 9 triệu đồng/người (tăng 28,57% so với năm 2019), thấp nhất 500.000 đồng. Ở khu vực DN có CP và vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng cao nhất là 15,6 triệu đồng/người. Ở khu vực DN dân doanh, mức thưởng cao nhất là 59 triệu đồng (tăng 59,46% so với năm 2019) và thấp nhất là 150.000 đồng. Đối với DN FDI, mức thưởng bình quân 8,556 triệu đồng/người (tăng 2,6% so với năm 2019). Đặc biệt, có 1 DN thưởng mức cao nhất là 126,750 triệu đồng (bằng năm 2019) và thấp nhất là 300.000 đồng.

Công đoàn Công ty TNHH Giày Thông Dụng (tỉnh Bình Dương) tặng quà Tết 2020 cho công nhân. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

- Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, đến nay có 1.446 DN thực hiện báo cáo về thưởng Tết nguyên đán 2021. Mức thưởng cao nhất là 497 triệu đồng thuộc về một DN FDI, thấp nhất là 4,42 triệu đồng. Hiện vẫn còn 686 DN chưa có kế hoạch thưởng.

- Theo thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bình Phước, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng phần lớn các DN đã có kế hoạch thưởng Tết nguyên đán 2021 cho NLĐ; mức thưởng bình quân 1 tháng lương. Mức thưởng bình quân ở DN nhà nước là 8,831 triệu đồng/người; DN FDI là 11,219 triệu đồng/người; DN dân doanh là 5,838 triệu đồng/người.