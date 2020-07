Ông Nguyễn Anh Tài, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương:

Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, ở nhiều khâu NLĐ vẫn còn khá vất vả, do vậy cùng với việc không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, DN khuyến khích NLĐ phát huy sáng tạo. Nhiều năm qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" do LĐLĐ TP khởi xướng đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với sự phát triển của DN. Những đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao do đội ngũ kỹ sư, CN tại DN thực hiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện cho CN mà còn giúp DN tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi tự hào khi có đến 8 cá nhân vinh dự được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng.