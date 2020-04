Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kể từ đầu tháng 4-2020, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH May thời trang Gia Phú (quận Tân Phú, TP HCM) gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, với tinh thần vượt khó, ban giám đốc công ty đã cố gắng tìm mọi cách duy trì hoạt động sản xuất nhằm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động (NLĐ).



Vượt khó cùng NLĐ

Ông Ngô Duy Bằng, Giám đốc Xí nghiệp 1 Công ty TNHH May thời trang Gia Phú, cho biết hơn 400 công nhân (CN) tại xí nghiệp đa phần là người ngoại tỉnh, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Nếu công ty không tổ chức sản xuất thì NLĐ sẽ không có việc làm và thu nhập, vì thế khó khăn nhân lên gấp bội. Với mục tiêu bảo đảm việc làm cho CN, ban giám đốc công ty chủ trương tận dụng hết lượng vải tồn kho để tổ chức sản xuất. Dù biết chắc chắn sản phẩm làm ra rất khó tiêu thụ nhưng công ty vẫn thực hiện. CN hưởng lương theo sản phẩm nhưng do sản xuất cầm chừng và thời gian làm việc cũng được rút ngắn (30 phút mỗi ngày và nghỉ thứ bảy, chủ nhật) nên thu nhập giảm sút khá nhiều. Thế nhưng, nhiều CN không bận tâm điều đó bởi hiểu ban giám đốc đã hết lòng vì CN. Chị Trần Thị Vân chia sẻ: "Trước đây, thu nhập của tôi từ 6-7 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn hơn 4 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi ở trọ nên việc bị giảm thu nhập khiến cuộc sống khó khăn hơn trước. Dù vậy, tôi và đồng nghiệp thấy vẫn còn may mắn bởi vẫn có việc làm và thu nhập. Chỉ cần chi tiêu tằn tiện chút thì cuộc sống sẽ ổn. Nỗ lực của công ty trong việc duy trì ổn định đời sống NLĐ khiến chúng tôi rất cảm kích". Nhằm động viên tinh thần NLĐ, mới đây, Công đoàn (CĐ) cơ sở đã vận động các đối tác, mạnh thường quân hỗ trợ 2 tấn gạo và mì gói tặng CN.

Dù đơn hàng giảm 50% nhưng Công ty TNHH Dinsen Việt Nam vẫn bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân

Dịch Covid-19 cũng khiến Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Mỹ (huyện Hóc Môn, TP HCM) gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu sản xuất, đơn hàng bị cắt giảm nhiều. Do vậy, từ đầu tháng 4, công ty đã rút ngắn thời gian làm việc mỗi ngày của CN xuống 30 phút và mỗi tuần bố trí nghỉ từ 2-3 ngày/tuần trừ vào phép năm. Ông Nguyễn Văn Nhanh, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết: "NLĐ hưởng lương sản phẩm nên việc cắt giảm thời gian làm việc sẽ ảnh hưởng đến thu nhập. Để chia sẻ khó khăn với CN, đối với những người có thu nhập thấp hơn mức bình quân trước đó, công ty sẽ hỗ trợ thêm. Mỗi tháng, CĐ và ban giám đốc công ty còn hỗ trợ gạo cho anh chị em. Riêng những CN sức khỏe yếu được tặng thêm đường, sữa".

Cố gắng giữ công nhân

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may mặc, Công ty TNHH Dinsen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Dù đơn hàng bị cắt giảm gần 50% nhưng công ty vẫn đang rất nỗ lực để duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho NLĐ, chưa có NLĐ nào phải ngừng việc, mất việc.

Ngoài ổn định thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng, ban giám đốc và CĐ cơ sở còn triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm sức khỏe lâu dài cho NLĐ. Ông Ngô Chí Vỹ, trợ lý giám đốc xưởng A - Công ty TNHH Dinsen Việt Nam, cho biết ngay khi dịch bùng phát, công ty đã thành lập nhóm phản ứng nhanh với thành phần là xưởng trưởng, cán bộ CĐ, cán bộ y tế, bảo vệ... Thành viên trong nhóm đều được phân công nhiệm vụ cụ thể nên công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả.

Ngoài thường xuyên cung cấp thông tin về dịch bệnh trên loa phát thanh và poster, công ty còn kiểm tra thân nhiệt hằng ngày và phát khẩu trang cho NLĐ. Song song đó, công ty còn tự nghiên cứu, lắp đặt 10 hệ thống xịt dung dịch rửa tay kháng khuẩn và bồn rửa tay tự động. Tại nhà ăn, công ty cũng cho lắp đặt các vách ngăn, trang bị mũ bảo hộ chống dịch cho đội ngũ nhân viên phục vụ.

Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà ăn, CN Nguyễn Kim Thanh chia sẻ: "Tôi đang mang thai hơn 4 tháng nên việc đi làm và tiếp xúc với nhiều người trong mùa dịch bệnh khiến tôi khá lo lắng. Nhưng những giải pháp phòng chống dịch mà công ty triển khai, đặc biệt là việc lắp đặt vách ngăn tại nhà ăn để tránh tiếp xúc, hạn chế lây nhiễm khiến tôi an tâm hơn rất nhiều".

Từ khi các trường học đóng cửa, hoạt động sản xuất tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục Minh Đức (quận Thủ Đức, TP HCM) cũng lâm vào khó khăn. Hơn 1 tháng rưỡi qua, công ty quyết định cho toàn bộ 213 CN nghỉ việc. Lường trước khó khăn của CN khó khăn, trong tháng 4, ban giám đốc và CĐ cơ sở thống nhất vẫn bảo đảm chi trả mức lương tối thiểu 4.420.000 đồng/tháng. Quyền lợi về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của CN vẫn được bảo đảm. "Đằng sau hơn 210 CN là gia đình họ, do vậy việc ban giám đốc nỗ lực trả lương và bảo đảm chế độ, chính sách cho họ rất đáng trân trọng" - ông Nguyễn Quang Duẩn, Chủ tịch CĐ công ty, bày tỏ.