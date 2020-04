Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành nghề, đối tượng trong xã hội. Trong đó, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN chuyên về dệt may, điện tử… ít nhiều bị ảnh hưởng.



Hàng vạn lao động bị ảnh hưởng

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn (CĐ), toàn tỉnh có hơn 123.000 NLĐ của 106 DN bị ảnh hưởng đời sống, việc làm bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 20 DN với 20.500 lao động giảm giờ làm việc; 5 DN cho 3.400 lao động nghỉ không hưởng lương; 21 DN với hơn 5.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; 16 DN thỏa thuận cho hơn 4.000 lao động nghỉ việc hưởng lương tối thiểu vùng hoặc lương căn bản; 5 DN cho hơn 1.600 lao động làm việc các ngày luân phiên; 1 DN cho 110 lao động chuyển sang công việc khác; 2 DN cho hơn 2.700 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động; 42 DN tạm ngừng việc có hưởng lương với 23.600 lao động và 3 DN giải thể với 54 NLĐ.

Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Pousung Việt Nam tặng khẩu trang cho công nhân

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, đa số các DN bị ảnh hưởng là do khan hiếm nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu đình trệ do các thị trường xuất khẩu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 271 phần quà trị giá 271 triệu đồng cho những đoàn viên, NLĐ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. "Khoản tiền hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng đó là sự động viên, khích lệ kịp thời của các cấp CĐ tới NLĐ, với mong muốn NLĐ sẽ cùng nỗ lực tìm cách vượt qua đại dịch. Chúng tôi khảo sát, cập nhật danh sách những đoàn viên, NLĐ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo… để tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới" - bà Như Ý chia sẻ.

Nhiều cách làm hay

Là một trong những DN chuyên về dệt may bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP May Đồng Tiến (KCN Amata, TP Biên Hòa), cho hay thị trường xuất khẩu chính của công ty là châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, các thị trường này bị ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt, thị trường châu Âu đã ngưng các đơn hàng. Việc không xuất được hàng và không có đơn hàng đã ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của NLĐ trong công ty. Thu nhập của NLĐ từ khi có dịch giảm khoảng 20%-30%. "Để bảo đảm việc làm và thu nhập, ổn định đời sống cho NLĐ, công ty đã chuyển từ may quần áo sang may khẩu trang xuất khẩu, vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân vừa giúp công việc của NLĐ không bị gián đoạn, thu nhập vẫn có thể bảo đảm cuộc sống" - ông Hoàng nói.

Tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) ngoài việc kiểm tra thân nhiệt hằng ngày vào mỗi buổi sáng cho NLĐ, nhắc nhở NLĐ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi làm việc, ăn giữa ca, công ty còn tặng 25.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho toàn bộ CN đang làm việc tại công ty. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ trước ảnh hưởng của đại dịch.

Còn tại Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam (huyện Long Thành), DN này đã trích một phần kinh phí để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun thuốc khử trùng nhà xưởng 2 lần/ngày, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho NLĐ...

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về giữ khoảng cách an toàn, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) đã đề xuất ban giám đốc lắp đặt vách ngăn tại bàn ăn để bảo đảm sức khỏe CN. Công ty còn chia giờ làm việc theo từng chuyền để hạn chế số lượng CN tập trung cùng lúc. Đồng thời, kẻ vạch với khoảng cách an toàn cho CN đứng khi bấm thẻ vào làm việc và tan ca. CĐ cơ sở cũng đã đề xuất ban giám đốc tặng 120.000 khẩu trang cho CN.