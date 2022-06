Khẩn trương để người lao động được nhận tiền trong tháng 6-2022

Liên quan tới vấn đề này, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết đối với những người quay trở lại thị trường lao động, thuê nhà từ ngày 1-4 đến hết 30-6 thì được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, thời gian tối đa là 3 tháng, có nghĩa là được hỗ trợ 3 triệu đồng.

"Thủ tục hết sức đơn giản, chỉ cần NLĐ viết đơn, có giấy xác nhận của chủ trọ, gửi cho DN để lập danh sách gửi BHXH xác nhận, sau đó trình cho UBND cấp huyện thẩm định, rồi tỉnh phê duyệt là chi tiền được ngay cho NLĐ. Vừa rồi chúng tôi đi kiểm tra và thấy rằng về cơ bản các địa phương đã ban hành hết kế hoạch để triển khai. Tuy nhiên, vẫn chậm hơn so với mong muốn. Đáng lẽ từ ngày 1-4 nhưng đến nay, các địa phương vẫn đang phê duyệt, một số địa phương đã chi trả rồi" - ông Thanh nói và cho biết Bộ LĐ-TB-XH đang yêu cầu các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa làm sao trong tháng 5, tháng 6-2022 để NLĐ cơ bản nhận được số tiền này.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định do các địa phương mới hoàn thành phê duyệt kế hoạch (chủ yếu phía Nam nhiều hơn). Đến thời điểm hiện nay, tiến độ giải ngân được còn nhỏ so với yêu cầu là 6.600 tỉ đồng cho gần 4 triệu lao động, do đây là thời gian đầu. Ông cho biết vừa đi đôn đốc các địa phương một số tỉnh miền Trung, Nam, Bắc để làm sao trong tháng 6 cơ bản lập được hết danh sách. Nhiều nơi muốn dồn 3 tháng (4, 5, 6) lại nhận tiền 1 lần, nên làm còn chậm. Đặc biệt, NLĐ phải chủ động hơn trong việc viết đơn, có xác nhận của nhà trọ gửi cho DN thì DN mới có cơ sở lập danh sách.