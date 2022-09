Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Trương Vui, Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung, Công ty TNHH May Tứ Đạt và Công ty CP Dệt may Kim Vàng. Nội dung thỏa ước có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động (NLĐ) so với quy định pháp luật như: Mức lương cao hơn từ 6,2% so với lương tối thiểu vùng; được hưởng lương chờ việc cao hơn 10% so với lương tối thiểu vùng khi ngừng việc; thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương; được hỗ trợ bữa ăn giữa ca thấp nhất 25.000 đồng/người/bữa. Ngoài ra, NLĐ còn được đài thọ 100% học phí khi tham gia các khóa học nghề, nâng cao trình độ, được tham quan, du lịch, khám sức khỏe định kỳ…



Đại diện LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM và doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước có thời hạn 3 năm, từ 2022-2025. Đây là chương trình thuộc dự án "Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may" được ký kết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Hà Lan.