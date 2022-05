- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo khoản 6, điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động, thời hạn điều tra TNLĐ thuộc thẩm quyền của đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp trung ương được tính từ thời điểm nhận tin báo, khai báo TNLĐ đến lúc công bố biên bản điều tra TNLĐ là không quá 4 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nhẹ người lao động (NLĐ); không quá 7 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nặng 1 NLĐ; không quá 20 ngày đối với TNLĐ làm bị thương nặng từ 2 NLĐ trở lên; không quá 30 ngày đối với TNLĐ chết người; không quá 60 ngày đối với TNLĐ cần phải giám định kỹ thuật hoặc giám định pháp y. Trường hợp các vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm do cơ quan điều tra tiến hành điều tra nhưng sau đó ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì thời hạn điều tra được tính từ khi đoàn điều tra TNLĐ nhận được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Đối với TNLĐ làm NLĐ bị thương nặng hoặc chết người có tình tiết phức tạp thì được gia hạn thời gian điều tra một lần nhưng thời hạn gia hạn không vượt quá thời hạn quy định tại các điểm này. Đối chiếu quy định, ở trường hợp trên, thời hạn điều tra TNLĐ là 7 ngày nhưng sau 26 ngày NLĐ mới nộp chứng từ là vượt quá thời gian quy định. Do vậy, ở trường hợp này, công ty không sai.