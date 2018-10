Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 67.300 tỉ đồng

03/10/2018 10:00





BHXH Việt Nam cho biết, số lượng người tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng qua các năm. Năm 2017 có gần 11,8 triệu người tham gia, tăng 6,4% so với năm 2016. Tổng số tiền thu BHTN nghiệp năm 2017 là 13.517 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2016. Hiện kết dư Quỹ BHTN tính đến cuối năm 2017 là 67.320 tỷ đồng, dự báo đến năm 2020, Quỹ BHTN vẫn đảm bảo an toàn.

Cũng theo BHXH Việt Nam, số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) đều tăng hàng năm, tỉ lệ tăng bình quân 12,5%. Năm 2017 có 671.789 người hưởng TCTN (tăng 14% so với năm 2016). 100% người lao động (NLĐ) hưởng TCTN đều được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ có thể khám chữa bệnh và sớm trở lại thị trường lao động. Tổng tiền chi cho các chế độ BHTN năm 2017 là 7.831 tỉ đồng (tăng 36,31% so với năm 2016).

Tuy nhiên, theo BHXH, quá trình thực hiện, cho thấy vẫn còn những tồn tại, bất cập. Cụ thể, nhiều NLĐ cho rằng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề hiện nay là 1 triệu đồng/người/tháng chỉ mới đáp ứng được với chi phí học các nghề đơn giản, trong các trường công lập.

Bên cạnh đó, các ngành nghề được hỗ trợ đào tạo cũng chưa đa dạng, nên khó thu hút người học. Mặt khác, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp phát sinh một số trường hợp mà NLĐ không thể có một trong các văn bản xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc như: Trường hợp NLĐ tại các doanh nghiệp (DN) có chủ bỏ trốn hoặc người quản lý DN tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng DN





Tin -ảnh: K.Linh