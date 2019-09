Thưởng lương tháng 13, bảo đảm suất ăn giữa ca trị giá 20.000 đồng; hỗ trợ thêm các khoản phụ cấp trách nhiệm, tay nghề, chuyên cần, xăng xe, nuôi con nhỏ; thời gian làm việc trong tuần là 44 giờ... Đó là những điều khoản tiến bộ được đưa vào thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu Thụy An sau quá trình thương lượng với LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM.



Mưa dầm thấm lâu

Tại thời điểm ký kết TƯLĐTT, Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu Thụy An chưa thành lập Công đoàn (CĐ) cơ sở. Đó là lý do vì sao LĐLĐ quận Gò Vấp đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) tại công ty thương lượng với chủ doanh nghiệp (DN). Sau Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu Thụy An, tới đây, LĐLĐ quận tiếp tục đại diện NLĐ ký kết TƯLĐTT và thành lập tổ chức CĐ tại một đơn vị sử dụng đông lao động khác.

Cán bộ LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM trao đổi ý kiến với người lao động Công ty TNHH Tài nguyên tri thức Việt Năng, khi tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể Ảnh: THANH NGA

Đạt được kết quả nhất định, song bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, thẳng thắn thừa nhận việc tiếp xúc với NLĐ và chủ DN ở những nơi chưa có CĐ không hề dễ dàng. Trở ngại lớn nhất là nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ) chưa nhận thức được lợi ích của TƯLĐTT, ngược lại còn cho rằng việc ký kết sẽ mang lại nhiều ràng buộc nên né tránh tiếp xúc khi cán bộ LĐLĐ quận đặt vấn đề. Ở nhiều đơn vị, dù đã lên lịch hẹn trước nhưng khi đến nơi, cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận cũng chỉ được gặp người không có trách nhiệm và chấp nhận ra về tay không. Dù vậy, LĐLĐ quận vẫn quyết tâm kiên trì đeo bám để thuyết phục, vận động, dù việc này kéo dài hàng tháng trời. Khi chưa tiếp xúc thì DN có thể nghi ngại, song khi đã gặp gỡ và được chúng tôi giải tỏa gút mắc thì họ lại thay đổi cách nhìn, từ đó tích cực hợp tác trong việc xây dựng nội dung TƯLĐTT" - bà Yến cho biết.

Chia sẻ kinh nghiệm ký kết TƯLĐTT, ông Mai Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM - cho rằng để thương lượng thành công, CĐ cấp trên phải nắm được tình hình sản xuất - kinh doanh cũng như chế độ chính sách đang thực hiện tại DN, đặc biệt là nguyện vọng của NLĐ, để từ đó đề ra phương thức vận động hợp lý. "Bên cạnh sự kiên trì, nhạy bén, nội dung TƯLĐTT phải hài hòa lợi ích DN và NLĐ, có như vậy mới thúc đẩy nhanh quá trình thương lượng. Bảo đảm được 2 tiêu chí này sẽ giúp NSDLĐ thay đổi cách nhìn về tổ chức CĐ, qua đó giúp quá trình thành lập CĐ cơ sở tại DN thuận lợi hơn" - ông Thuần bày tỏ.

Tranh thủ sự hỗ trợ

Vừa qua, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM đã đại diện cho tập thể lao động tại Công ty CP TM-DV Công nghệ Nam Thành và Công ty TNHH Bao bì Rồng Việt thương lượng và ký kết thành công TƯLĐTT với ban giám đốc. Bản TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật khiến NLĐ rất phấn khởi. Chẳng hạn như NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng; NLĐ mang thai được phụ cấp 500.000 đồng/tháng đến khi con được 6 tuổi...

Trao đổi về quá trình vận động ký kết TƯLĐTT tại DN chưa có CĐ, bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, cho biết ban đầu khi LĐLĐ quận đề cập đến vấn đề xây dựng TƯLĐTT thì NLĐ rất phấn khởi, còn phía chủ DN không mặn mà. Để hóa giải khó khăn này, một mặt kiên trì đeo bám, một mặt LĐLĐ quận tranh thủ sự hỗ trợ từ chính quyền và các ban, ngành trong quận. Thực tế, với sự đồng hành, hỗ trợ của ban chỉ đạo quận về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc vận động DN ký TƯLĐTT đã mang lại hiệu quả hơn cả mong đợi. Cụ thể, ngay sau khi ký TƯLĐTT, chúng tôi đã thành lập được chi bộ Đảng và thành lập CĐ cơ sở tại Công ty CP Bao bì Rồng Việt. Đồng thời, thuyết phục được một DN có trên 100 lao động đồng thuận ký kết TƯLĐTT trong thời gian tới" - bà Lan chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Ngô Thanh Bắc - Chủ tịch LĐLĐ quận 6, TP HCM - cũng cho biết việc phối hợp với chính quyền địa phương sẽ giúp đẩy nhanh quá trình ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị chưa có CĐ. Tại quận 6, LĐLĐ quận phối hợp với UBND các phường đi khảo sát các DN chưa có CĐ, sử dụng từ 10 lao động trở lên để lên lịch tiếp xúc với chủ DN. Tiếp xúc với chủ DN, với việc khéo léo giải thích lợi ích của việc ký kết TƯLĐTT, đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách sớm đạt được sự đồng thuận của NSDLĐ. Kế đến, LĐLĐ quận sẽ soạn thảo dự thảo TƯLĐTT, lấy ý kiến NLĐ trước khi thương lượng với chủ DN. "Dù phải đi lại nhiều lần và mất nhiều thời gian, song chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện cho bằng được, vì quyền lợi của NLĐ cũng như sự ổn định lâu dài của DN" - ông Bắc khẳng định.

Kỳ tới: Thỏa ước tốt, công nhân hưởng lợi