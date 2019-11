Hội thi do LĐLĐ quận phối hợp với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức từ ngày 26 đến 28-9, thu hút 57 thí sinh đến từ 43 đơn vị tham gia. Các thí sinh tranh tài ở phần thi lý thuyết (trắc nghiệm 30 câu hỏi liên quan đến các quy tắc an toàn về điện, an toàn trong bảo hộ lao động, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH) và thực hành (lắp ráp mạch điện). Kết quả, thí sinh Trần Công Dũng (Trung tâm Văn hóa quận 5) đoạt giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 10 giải cho các cá nhân khác.



Các thí sinh nhận giải cao tại hội thi

Hội thi nhằm rèn nghề cho CNVC-LĐ tại cơ sở, đồng thời phát hiện, tôn vinh thợ giỏi tại các đơn vị, doanh nghiệp.