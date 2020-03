Mới đây, khi nghe LĐLĐ TP HCM triển khai kế hoạch chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, rất nhiều công nhân (CN) tại các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong sản xuất rất phấn khởi. Ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH Triple Việt Nam (vốn nước ngoài; huyện Củ Chi, TP HCM), bày tỏ: "Thiếu việc làm khiến thu nhập CN giảm sút, do vậy chính sách chăm lo của LĐLĐ TP HCM lúc này là rất cần thiết, động viên NLĐ vượt qua khó khăn".



Cùng vượt khó

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, cho biết công tác chăm lo tập trung vào 3 nội dung: tham gia với người sử dụng lao động giám sát chế độ chính sách pháp luật lao động; hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đẩy mạnh thực hiện các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên". Trong đó, việc chăm lo cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, các cấp CĐ tập trung chăm lo cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn gồm: nữ đoàn viên mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập và đoàn viên bị mất việc làm do DN thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, DN di dời đi nơi khác bởi dịch bệnh Covid-19; đoàn viên (hoặc vợ/chồng/con) bệnh hiểm nghèo bị giảm thu nhập; đoàn viên tại các nghiệp đoàn (NĐ) có hoàn cảnh khó khăn; những đơn vị bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ở giai đoạn 2, nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, sẽ mở rộng đến đối tượng là NLĐ tại các DN có đóng kinh phí CĐ. Mỗi phần quà chăm lo là 1,2 triệu đồng được trích từ kinh phí CĐ. "Đối với chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", các cấp CĐ tiếp tục phối hợp với đối tác đã ký kết hợp tác thực hiện các chương trình ưu đãi về giá cả sản phẩm, dịch vụ cho CN và gia đình... Đồng thời, Tổ chức Tài chính vi mô CEP sẽ có chính sách giảm lãi suất vay cho đoàn viên CĐ khó khăn, giáo viên (GV) tư thục, ngoài công lập" - ông Trung cho biết thêm.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan (bìa phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 8, TP HCM - tặng quà cho giáo viên mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ảnh: THANH NGA

Ngay trong tháng 3-2020, 742 đoàn viên là GV mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các quận, huyện đã được hưởng chính sách chăm lo thiết thực này. Tổng kinh phí chăm lo hơn 890 triệu đồng. Tại lễ ra mắt NĐ Giữ trẻ phường 5 mới đây, LĐLĐ quận 11 đã trao 23 phần quà (1,2 triệu đồng/phần) cho các đoàn viên NĐ. Nhận được sự sẻ chia kịp thời này ngay trong ngày đầu tiên được khoác màu áo NĐ, nhiều người đã bật khóc vì xúc động. Nói như chị Bùi Ngọc Uyên (đoàn viên NĐ GV mầm non phường Tân Hưng Thuận, quận 12), tuy giá trị không lớn nhưng sự sẻ chia rất đúng lúc của tổ chức CĐ TP đã tiếp thêm động lực để NLĐ tiếp tục gắn bó với công việc sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. LĐLĐ TP HCM cho biết đến hết tháng 3-2020, các cấp CĐ TP đã chăm lo cho 4.680 trường hợp đoàn viên khó khăn do dịch Covid-19. Ngoài ra, 93 chủ nhà trọ tại các quận, huyện với 1.465 phòng trọ đã giảm giá thuê phòng từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng cho CN.

Đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ đoàn viên

Ở các địa phương, nhiều CĐ cấp trên cũng đã chủ động triển khai các chương trình chăm lo phù hợp nhằm san sẻ khó khăn với đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, mất việc làm do DN thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Theo ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP Hà Nội, qua thống kê chưa đầy đủ của các cấp CĐ TP, đã có 1.298 DN trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 với trên 34.000 NLĐ mất việc làm, thiếu việc làm. Số lượng NLĐ làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP có chiều hướng gia tăng gần đây và dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, khi nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất của một số DN đã cạn dần, cùng với chính sách siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và thông thương hàng hóa để phòng chống dịch của một số nước trung tâm dịch, dẫn đến NLĐ ở những đơn vị này sẽ bị mất hoặc thiếu việc làm tăng, đặc biệt là khối ngành dệt may, giày da, lắp ráp điện tử. Cùng với các DN, trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay cũng có 520 trường tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng phải ngừng hoạt động vì dịch bệnh, với gần 40.000 cán bộ, GV, nhân viên, NLĐ mất việc làm, thiếu việc làm. Ngoài ra, trên địa bàn TP còn có 2.668 trường mầm non, nhóm trẻ tư thục với hàng chục ngàn GV, NLĐ cũng phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Trước tình hình này, để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp CĐ thủ đô triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, các cấp CĐ Hà Nội tham mưu cho cấp ủy; phối hợp chính quyền đồng cấp để có các giải pháp hỗ trợ NLĐ. Theo đó, ngoài tập trung chỉ đạo, hướng dẫn CĐ cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh, CĐ cấp trên sẽ căn cứ vào nguồn lực tài chính CĐ và vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn. Ngoài ra, LĐLĐ TP yêu cầu các CĐ cấp trên cơ sở cần phối hợp với chính quyền vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn hỗ trợ giảm giá tiền thuê cho đoàn viên, NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh; phối hợp với Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình hỗ trợ vay vốn kịp thời cho đoàn viên để tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống.

"Trước mắt, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ hỗ trợ 1.500 đoàn viên tại các CĐ cơ sở khối DN, cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc LĐLĐ TP bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người" - ông Dưỡng cho biết.