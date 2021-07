LĐLĐ TP Hà Nội vừa tổ chức 2 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" phục vụ công nhân (CN) trong KCN-KCX Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, có 1.766 CN khó khăn tại Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam, Công ty TNHH Molex Việt Nam, Công ty TNHH Bê-tông Bình Dương, Công ty Du lịch vận tải Bảo Yến và Công ty CP Môi trường đô thị được nhận hỗ trợ từ chương trình. Hàng hóa hỗ trợ gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm... được mua từ nguồn kinh phí Công đoàn.



Động viên thiết thực

Đang thực hiện cách ly tại tòa nhà CT2 - khu nhà ở CN xã Kim Chung, huyện Đông Anh, chị Hoàng Thị Hương, CN Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam, xúc động khi được nhận quà hỗ trợ của tổ chức Công đoàn từ "Xe buýt siêu thị 0 đồng".

Công nhân khó khăn tại TP Hà Nội nhận quà hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Chị Hương cho biết hôm hay tin công ty có trường hợp F0 và bản thân phải đi cách ly tập trung, chị khá lo lắng. Thế nhưng ngay sau đó, đại diện Công đoàn đã có mặt, động viên chị và nhiều đồng nghiệp yên tâm cách ly, đồng thời nhắc nhở tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Trong thời gian cách ly, ngoài khẩu trang, nước sát khuẩn, chị rất cần hỗ trợ gạo, mì... Sau khi đề đạt nguyện vọng, chị và đồng nghiệp đã liên tục nhận được hỗ trợ từ các cấp Công đoàn, trong đó có "Xe buýt siêu thị 0 đồng". "Phần quà của tổ chức Công đoàn rất có ý nghĩa với anh chị em CN lúc này. Tôi mong dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường" - chị Hương bày tỏ.

Nhận quà hỗ trợ từ chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng", chị Nguyễn Thị Liên, nhân viên Trường Mầm non tư thục Hoa Mai (huyện Hoài Đức), cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ đầu tháng 5-2021, chị và đồng nghiệp phải nghỉ làm, thu nhập hạn hẹp 5 triệu đồng/tháng không còn. Chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch thì chồng chị nghỉ làm hẳn, từ đó gia đình không còn nguồn thu nhập. "Dịch bệnh khiến cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều khi tưởng như rơi vào bế tắc nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Công đoàn với những suất quà thiết thực, chúng tôi có thêm động lực để vượt qua đại dịch" - chị Liên bày tỏ.

Hỗ trợ thường xuyên, liên tục

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Nội, cho biết trong bối cảnh toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động tại các khu cách ly tập trung và CN có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai mô hình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" để cung cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên - lao động. Hoạt động này cũng nhằm thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 21-7 của Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội về việc "Ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19". Qua nắm bắt nhu cầu thực tế và theo đề xuất của CN, LĐLĐ TP Hà Nội đã quyết định trích hơn 4 tỉ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn để mua các nhu yếu phẩm như: khẩu trang, nước sát khuẩn, bánh, sữa, đồ hộp... để hỗ trợ CN tại khu cách ly; mua gạo, bột ngọt, dầu ăn... hỗ trợ CN có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Dự kiến, mô hình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" sẽ được triển khai trong 10 ngày (bắt đầu từ 26-7) tại các cụm công nghiệp và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và hỗ trợ cho khoảng 20.000 CN. Mỗi CN sẽ được nhận một phần quà trị giá 200.000 đồng. LĐLĐ TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo tất cả LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành có kế hoạch tổ chức những siêu thị 0 đồng tại các điểm sinh hoạt CN hoặc các điểm có đông CN lao động để kịp thời hỗ trợ đối tượng này.

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ TP Hà Nội, nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ CN khó khăn. Điển hình như LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tổ chức "Gian hàng lưu động 0 đồng", trao 70 phần quà (lương thực, nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng) cho 70 đoàn viên - lao động tại Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (phường Định Công), Trường Mầm non dân lập Vườn Xanh Nam Đô (phường Thịnh Liệt) và CN đang bị phong tỏa tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.