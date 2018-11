Tài chính - đầu tư có nhu cầu tuyển dụng cao nhất

03/11/2018 21:57

Theo dự báo của VietnamWorks, danh sách top 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2019 bao gồm: tài chính - đầu tư, bán hàng, hành chính - thư ký, kế toán, IT - phần mềm, marketing, chăm sóc khách hàng, kiểm toán, internet - online media và xây dựng. Hành chính - thư ký được dự báo đứng đầu trong top 10 ngành nghề có nguồn cung lao động nhiều nhất trong năm tới. Đây cũng là ngành nằm trong top 3 được dự báo sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong năm 2019.



Hơn 74% nhà tuyển dụng tham gia khảo sát cho biết nhu cầu về nhân lực của họ sẽ tăng lên trong năm tới. Trong đó, 33% doanh nghiệp có kế hoạch tăng mạnh về quy mô nhân sự khi nhu cầu tuyển dụng cao với quy mô tăng thêm 30%. Số doanh nghiệp còn lại có nhu cầu tăng 10% đến 20% quy mô nhân sự so với hiện tại. Khảo sát cũng cho thấy người lao động có lý do khiến họ sẽ chuyển việc trong năm 2019. Trong đó, 3 lý do hàng đầu lần lượt là: không có cơ hội thăng tiến; không hài lòng với mức lương; đào tạo và phát triển không đúng cách.

N.Đinh