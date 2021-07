Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra Thông báo số 2846/ TB-BHXH về việc tạm thời dừng việc in thẻ BHYT giấy cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 28-7-2021. Người lao động sẽ cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng ứng dụng này để đi khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.



Trước đây, thẻ bảo hiểm y tế của người hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo hiểm xã hội các quận, huyện in, sau đó chuyển cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và các Trung tâm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp để chuyển đến tay người lao động khi họ đến làm thủ tục trợ cấp, khai báo tình trạng việc làm. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi quy trình in, chuyển giao thẻ BHYT bằng giấy cho người lao động phải qua nhiều bước trung gian, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Đồng thời, hiện các Trung tâm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp để phòng dịch. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị người lao động đăng ký và thực hiện cài đặt ứng dụng VssID để thực hiện khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.



Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 3 triệu người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Ứng dụng VssID rất dễ cài đặt và tiện dụng khi sử dụng. Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người lao động chỉ cần mang theo điện thoại di động có cài đặt phầm mềm này để sử dụng. Quy trình cài đặt được hướng dẫn chi tiết tại website https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn .